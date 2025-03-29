TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan önemli temaslar

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Filistin Dostu Parlamento Başkanları Grubu Toplantısı" kapsamındaki görüşmelerde Kurtulmuş, mevkidaşlarına 18 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek toplantı davetini iletti.

Kurtulmuş, görüşmelerinde Filistin dostu parlamentoların, İsrail'in saldırılarının sona erdirilmesi, Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında akan kanın durması, Gazze'nin yeniden imarı ve iki devletli çözüm temelinde bölgede kalıcı bir barışın sağlanması için ortak çaba göstermesinin ve daha yüksek ses çıkarmasının önemine işaret etti.

İstanbul'da ilki gerçekleştirilecek toplantının, Filistin davası üzerinden dünyada artan insanlık cephesinin güçlü bir şekilde desteklenmesine katkı sunması arzusunda olduklarını vurgulayan Kurtulmuş, İsrail'in insanlık dışı saldırıları, katliam boyutlarını aşan soykırımı karşısında hükümetler arasında devam eden çaba ve arayışlara parlamentolar düzeyinde katkı sunma istek ve çabasında olduklarını, "Filistin Dostu Parlamento Başkanları Grubu Toplantısı"nın bu amaca hizmet edeceğine yürekten inandığını belirtti.

Kurtulmuş, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Boughali ve Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Safadi'nin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, bayramın Müslüman alemine esenlik ve barış getirmesini temenni etti.

