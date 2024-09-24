TBMM Başkanı Kurtulmuş, Moskova'da, Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'ne geçti.

Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko tarafından karşılanan Kurtulmuş, daha sonra anı defterini imzaladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Matviyenko tarafından heyetlerin karşılıklı takdiminin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Kurtulmuş, görüşmede, Moskova'ya ayak basmalarından bu yana kendisine ve heyetine gösterilen son derece sıcak dostluk ve misafirperverlik dolayısıyla teşekkür etti.

Kapsamlı bir program çerçevesinde bu ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade eden Kurtulmuş, üç günlük programın sonunda Moskova'dan yapıcı sonuçlar elde edeceklerini ve ikili ilişkileri daha ileriye götürme konusundaki kararlılıklarını perçinlemiş olacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in vizyonlarının, liderliklerinin ve ortaya koydukları samimi, dostane ilişkiler çerçevesinde Türkiye ve Rusya arasında son dönemde fevkalade pozitif bir gündem ve ikili ilişkinin geliştiğini kaydeden Kurtulmuş, "Her alanda hem komşu hem stratejik işbirliği içerisinde olduğumuz Rusya ile ilişkilerin devam ettirilmesini, güçlendirilmesini arzu ediyoruz. Ülkelerin liderleri ve hükümetler arasındaki bu pozitif ilişkinin parlamenter diplomasi bakımında da güçlendirilmesinin, gerek Rusya Federasyon Meclisi gerekse Devlet Duması ile TBMM'nin üçlü olarak çok güçlü ilişkileri geliştirmesinin, her iki ülkenin de menfaatine olduğu kanaatindeyiz." diye konuştu.

- "100 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİNE HER GÜN BİRAZ DAHA YAKLAŞIYORUZ"

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin her sahada geliştiğine işaret eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülke liderlerinin ortaya koyduğu 100 milyar dolar ikili ticaret hacmine her gün biraz daha yaklaşıyoruz. Dün akşam buradaki Türk iş adamlarıyla bir toplantı gerçekleştirdik. Onların yaşadıkları sıkıntıları yakından dinledik. Başından itibaren tek taraflı yaptırımlara katılmadığımızı, Rusya'ya karşı bu yaptırımların sadece siyasi sonuç değil, Rus halkı üzerinde de olumsuz etkiler oluşturacağını bildiğimiz için, tek taraflı yaptırımları doğru bulmuyoruz ve bu yaptırımlara katılmıyoruz. Biz de bu yaptırımlardan dün nasibimizi aldık. Ankara'dan yola çıktığımızda Moskova'ya gelirken Avrupa hava sahasının kapatılmış olması dolayısıyla 1,5 saat yolumuzu uzatmak zorunda kaldık. Bunların kural bazlı uluslararası ilişkiler bakımından doğru yaptırımlar olmadığını, şimdiye kadar dünyada izlenen bu tek taraflı yaptırımların da hiçbir zaman olumlu sonuç vermediğinin bir kere daha altını çizmek isterim."

Numan Kurtulmuş, Türkiye ile Rusya arasında turizm, kültür ve eğitim gibi birçok alanda işbirliğinin bulunduğunu, bunun artarak devam etmesini arzu ettiklerini dile getirdi.

- "GAZZE'DEKİ İNSANLIK SUÇLARI KONUSUNDA ORTAK YAKLAŞIMLAR VAR"

Türkiye ve Rusya'nın, bölgesel meseleler konusunda da ortak yaklaşımlara sahip olduğunu anımsatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Öncelikle Kafkaslar'da barışın sağlanabilmesi için belli noktalarda ortak yaklaşımlarımızın olduğunu biliyoruz. Ayrıca özellikle bütün dünyanın bir numaralı siyasi gündemi olmaya devam eden, maalesef büyük insani kayıpları acıyla izlediğimiz Gazze'deki insanlık suçları konusunda Rusya ve Türkiye arasında ortak yaklaşımlar söz konusudur. Biz başından itibaren Netanyahu ve ekibinin izlediği bu yolun doğru bir yol olmadığını, işlediklerinin insanlık suçu olduğunu, bunların uluslararası mahkemelerde hesaplarının verilmesi gerektiğini, her fırsatta söylüyor ve uluslararası platformlarda Gazze'de sıkışıp kalmış yaklaşık 2 milyona yakın masum insanın bir an evvel huzura ermesinin temin edilmesi, insani yardımların ulaştırılması, Gazze'deki işgalin sona erdirilmesi, Batı Şeria'da özellikle son günlerde devam eden bu yoğun saldırıların sonlandırılması; 1967 temelinde sınırları belli, bağımsız, egemen bir Filistin devletinin kurulması için mücadele ediyoruz. Türkiye ve Rusya gibi Filistin halkının yanında yer alan ülkelerin, insanlık cephesini güçlendirerek Filistin'de barışın sağlanması için bütün gücünü seferber etmesinin zorunlu olduğu kanaatindeyiz. Bu konuda Rusya ile ciddi bir işbirliği, ciddi bir ortak bakış açısına sahip olduğumuzu görüyoruz."

- TÜRKİYE'NİN BRICS ÜYELİĞİ

Sahip olduğu tarihi ve jeostratejik imkanları dolayısıyla Türkiye'nin dış politikadaki kartlarını çeşitlendirmesinin, ülkenin menfaatine olduğu kanaatini taşıdıklarını belirten Kurtulmuş, "Türkiye'nin, BRICS üyeliği gibi, çok kutuplu dünyanın gelişmesi noktasında etkili olacak yeni ittifakların içerisinde yer alma niyetinin de açık ve samimi bir şekilde ortada olduğunu bir kez daha paylaşmak isterim. Ümit ederim ki en kısa süre içerisinde Türkiye'nin BRICS üyeliği de gerçekleşir." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'nin BRICS üyeliğinin dünya barışına da ciddi katkı sağlayacağını söyleyen Kurtulmuş, bu çerçevede Türkiye ve Rusya hükümeti arasında karşılıklı fikir alışverişlerinin devam ettiğini aktardı.

- "2025 İÇERİSİNDE AKKUYU'DA İLK ELEKTRİK ÜRETİMİNİN BAŞLAMASINI ÜMİT EDİYORUZ"

Enerji sektöründeki işbirliklerine de işaret eden Kurtulmuş, "2025 içerisinde Akkuyu'da ilk elektrik üretiminin başlamasını ümit ediyoruz. TürkAkım projesi çerçevesinde Rusya-Türkiye arasındaki enerji iletimi konusundaki işbirliği, hem iki ülkenin hem bölgenin bütün ülkelerinin yararınadır. Bu perspektifi de korumaya devam edeceğiz." dedi.

Parlamenter diplomasi açısından Rusya ve Türkiye parlamentolarının üyelerinin müşterek çalışmalar içerisinde olmasının fayda sağlayacağını belirten Kurtulmuş, şu görüşleri paylaştı:

"Parlamentolararası Birlik, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20), Asya Parlamenter Asamblesi gibi zeminleri de müşterek yaklaşımlarımızın dile getirileceği uluslararası platformlar olarak görüyoruz. Yine bu arada Rusya'yı AGİT PA ve KEİ PA'da aktif bir şekilde görmek isteriz. Haklı bazı gerekçelerle siz buradaki varlığınızı askıya aldınız ama sonuç itibarıyla Rusya'nın önemli, stratejik bir müttefikimiz olarak bizim de içinde aktif olarak yer aldığımız hem AGİT PA hem KEİ PA'da var olmasını önemsediğimizi ifade etmek isterim.

Cenevre'de PAB'ın bir genel kurulu yapılacak. Maalesef Filistin meselesi insanlığın önemli ortak bir sorunu olmasına rağmen iki kez PAB Genel Kurulu gündemine dahi alınamadı. Bu sefer PAB Genel Kurul gündemine alınması için sizin de gayret sarf edeceğinizi ümit ediyorum. Biz bu süreçte son derece ciddi bir şekilde Filistin meselesini PAB Genel Kurulu gündemine almaya çalışacağız. Böylece hiç olmazsa İsrail'in artık hiçbir şekilde tolere edilemez, uluslararası hukuku ayaklar altına alan, sadece Filistin topraklarını değil, Lübnan başta olmak üzere bölge ülkelerini tehlike içerisine atan bu saldırgan tavrının durdurulabilmesi şarttır."

- "ZOR ZAMANLARDA BİLE RUSYA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ HER ZAMAN İYİ OLDU"

Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ise TBMM Başkanı Kurtulmuş ve heyetini Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Moskova'ya gerçekleştirilen resmi ziyaretin ana konusunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak görüşmenin olduğunu dile getiren Matviyenko, Moskova'da planlanan diğer görüşme ve ziyaretlerin iki ülke ilişkisine olumlu katkı sağlayacağını vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un ziyaretinin kendileri için önem taşıdığını, Türkiye'deki önemli bir devlet adamının, önemli bir siyasetçinin Rusya'ya gelmesinin ikili ilişkileri genel anlamda daha yüksek bir seviyeye taşıyacağını belirten Matviyenko, bu ziyaretin ayrıca parlamentolar arası ilişkilere de ek ivme kazandıracağını ifade etti.

Son zamanlarda Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası itibarının ne derece arttığını gördüklerini aktaran Matviyenko, zor zamanlarda bile Rusya-Türkiye ilişkilerinin iyi seviyede bulunduğunu, Türkiye'nin her zaman kendileri için güvenilir bir partner olduğunu söyledi.

Rusya-Türkiye ticari ve ekonomik işbirliğinin ise gittikçe arttığını dile getiren Matviyenko, iki ülke ilişkilerinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın değerli katkılarıyla güçlenmeye devam ettiğini belirtti.

İki ülke liderinin, gerek yüz yüze gerekse telefonla, dünyadaki en güncel konular başta olmak üzere her alanda görüşmelerinin, ilişkilerin lokomotifini oluşturduğunu vurgulayan Matviyenko, milletvekillerine düşen görevlerden birisinin, ülke liderlerinin aldığı kararları takip etmek olduğunu kaydetti.

Matviyenko, Türkiye'nin, Rusya ile çeşitli alanlarda ilişkileri geliştirmeye yönelik niyetinin olmasının kendileri için çok kıymetli olduğunu sözlerine ekledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, görüşmenin ardından Rus halk müziği dinletisi ve danslarının sergilendiği gösteriyi izledi.

Kurtulmuş ve Matviyenko, daha sonra Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nu gezdi.

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