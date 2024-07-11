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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan ''Srebrenitsa Soykırımını Anma Günü'' mesajı: Avrupa'nın orta yerinde yaşanan bu trajedi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Srebrenitsa Soykırımını Anma Günü'ne ilişkin, 'Avrupa'nın orta yerinde yaşanan bu trajedi, tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşmiş insanlık tarihinin kara lekelerinden birisidir.' ifadesini kullandı.

AA11 Temmuz 2024 Perşembe 14:02 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan ''Srebrenitsa Soykırımını Anma Günü'' mesajı: Avrupa'nın orta yerinde yaşanan bu trajedi
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda BM'nin 23 Mayıs 2024 tarihinde aldığı kararla, 11 Temmuz'u "Srebrenitsa Soykırımını Anma Günü" olarak kabul etmesinin, bu trajediyi unutmamak ve unutturmamak adına atılmış önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Katliamın 29. yıl dönümünde, tarihin bu acı dolu günlerini derin bir hüzün ve kederle andıklarını belirten Kurtulmuş, "1995 gibi yakın bir tarihte, Avrupa'nın orta yerinde yaşanan bu trajedi, tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşmiş, insanlık tarihinin kara lekelerinden birisidir. 8 bin 500'e yakın Boşnak kardeşimizin katledildiği bu soykırım, bize insanlığın karanlık tarafını bir kez daha gösterdi. Bu trajedi, sadece Boşnak halkının değil, tüm insanlık cephesinin ortak bir yarasıdır. Srebrenitsa'da hayatını kaybedenleri rahmetle anarken, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Benzer acıların yaşanmaya devam ettiğini belirterek İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çeken Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gazze'deki sivillerin maruz kaldığı insanlık dışı saldırılar, tüm vicdan sahiplerini yaralıyor. Biliyoruz ki Srebrenitsa'daki katiller uluslararası mahkemelerde nasıl cezalandırılmışlarsa bugün Gazze'deki katliamın sorumluları da mutlaka bu zalimliklerinin bedelini ödeyeceklerdir. Benzer acıların bir daha yaşanmaması için mücadele etmek, insanlık onuruna olan inancımızın bir gereğidir. Bu acıyı paylaşmak ve tekrarını önlemek için ortak bir vicdan ve akılla hareket etmeliyiz. Srebrenitsa'nın masum kurbanlarını bir kez daha saygıyla anıyor, bu tür trajedilerden ders alarak daha adil ve barışçıl bir gelecek için mücadeleye kararlılıkla devam edeceğimizin sözünü veriyoruz. Aliya İzetbegoviç'in dediği gibi 'Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.' Bizler, Srebrenitsa'da ve Filistin'de yaşanan acıları unutmayacağız ve unutturmayacağız."

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