16 Aralık 2025 Salı
  • TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye mesajı: Emperyalistlerin oyuncakları kazanamayacak
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye mesajı: Emperyalistlerin oyuncakları kazanamayacak

Meclis'te '16'ncı Büyükelçiler Konferansı' kapsamında büyükelçileri kabul programında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye ile Türkiye kazanacak, emperyalistler, onların oyuncakları kazanamayacak. Terörü ilanihaye Türkiye gündeminden kaldıracağız.' dedi.

AA16 Aralık 2025 Salı 10:44
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye mesajı: Emperyalistlerin oyuncakları kazanamayacak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te "16'ncı Büyükelçiler Konferansı" kapsamında büyükelçileri kabul programında konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Tek kutuplu dünya düzeni sona erdi.

Türk dış politikası kararlı yoluna devam ediyor.

Yeni bir eşikte olduğumuz aşikardır. Bizim de Türkiye olarak bütün bu süreçte geniş bir alana yayılmış bu gelişmeleri yakinen takip etmek mecburiyetimiz vardır. Dış politikada son yıllarda fevkalade etkin atılımlarda olduğumuzu hepimiz iftiharla izliyoruz.

(Terörsüz Türkiye) Bu sefer Türkiye kazanacak, emperyalistler, onların oyuncakları kazanamayacak. Terörü ilanihaye Türkiye gündeminden kaldıracağız.

