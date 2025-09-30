Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Macaristan ziyaretinde TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'e açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına ilişkin önemli mesajlar verdi.

Komisyon çalışmalarının beklediklerinden iyi ve verimli gerçekleştiğini kaydeden Kurtulmuş, "Hemen hemen toplumun bütün kesimleri dinlendi. 91 sivil toplum kuruluşunu dinledik. Bir kişi bile 'bu süreç olmasın, sürece karşıyım' demedi. Dinleme faslından sonra güçlü bir rapor hazırlayıp, Meclis'e sunacağız" dedi.

"Kilit nokta silahların yakılmasıydı" diyen Kurtulmuş, "İmralı'nın da açıklamasında ifade ettiği gibi Suriye dahil bütün bileşenleriyle terör örgütü mensuplarının bu çağrıya uyduklarını ilan etmeleri şarttır. Terörsüz Türkiye süreci bir devlet politikasıdır. Sahada silahların bırakılıp bırakılmadığına güvenlik kurumları bakacak. Bunun tespitinin ardından ülkemiz, PKK denilen terör örgütünün varlığından resmen kurtulmuş olacak" ifadelerini kullandı.

Bu aşamanın sonrasında birtakım yasal düzenlemelerin yapılmasının gerekeceğini kaydeden Kurtulmuş, PKK'nın tasfiyesinin ardından suça karışmamış örgüt mensupları için infaz yasasında değişiklik yapılabileceğini söyledi.

Türkiye'nin bir normalleşme sürecine girdiğine vurgu yapan Kurtulmuş, "Kürt'ün onurunu, Türk'ün de gururunu incitmeyecek bir şekilde süreci yürütmeliyiz. 50 yıldır Türkiye'nin başına bela olan bir terörden kurtuluyoruz. Komisyonda gündeme gelen sadece silahların bırakılması değil, Türkiye'nin demokratik standartlarının da yükseltileceği birtakım düşünce ve teklifler de gündemimizde. Bu sürecin başarıyla sonuçlanması demokrasinin ileri noktalara gitmesine vesile olacak" dedi. Kurtulmuş, komisyonun İmralı ziyaretine ilişkin, "Beşte üç çoğunlukla olur çıkarsa bu konu gündeme alınabilir" derken, Öcalan için ise 'umut hakkı' talebinin toplantılarda konuşulmadığını bildirdi.

KOMİSYONDA BU HAFTA SÖZ HUKUKÇULARDA

Meclis komisyonu, 2 Ekim'deki 13. toplantısında hukuk dernekleri ve hukukçu akademisyenleri dinleyecek. İlk oturumda, Hukukçular Derneği, Türk Hukuk Enstitüsü, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği, Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği ve Hukuki Araştırmalar Derneği temsilcileri dinlenecek. İkinci oturuma ise Prof. Dr. Abdurrahman Eren, Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem'inde aralarında olduğu akademisyenler söz alacak.

