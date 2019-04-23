TBMM'de 23 Nisan Özel Oturumu

Genel Kurul, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un başkanlığında açıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şentop konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da izlediği Genel Kurul'a, liderlerden ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Erdoğan'ı locaya gelişinde AK Parti Grubu ayakta alkışlarken, MHP Grubu da ayakta karşıladı. TBMM BAŞKANI ŞENTOP'UN AÇIKLAMALARI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM 23 Nisan Özel Oturumu'nda konuşma yaptı.

Şentop'un konuşmasından satır başları şöyle;

-Bu Meclis 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine karşı ihanete geçit vermemiştir.

-1. Meclis tıpkı bugün olduğu gibi milletimizin büyük zenginliklerini bünyesinde barındırmıştır.

-Şiddeti bir yöntem olarak benimseyenler bu milletin aleyhine çalışmaktadır.

-Milletimiz her türlü zulmün karşısındadır.

-Bugün milletin ve vatanın istikbali olan çocuklarımızı gelecek planlarımızın merkezine yerleştirmeliyiz.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ NACİ BOSTANCI KONUŞTU

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı Genel Kurul'da konuştu.

Bostancı'nın konuşmasından satır başları şöyle;

-Büyük güçler dahil tüm ülkelerle ilişkilerde her tür dayatmaya karşı ortak davranmak bu Meclis'in ortak sorumluluğudur.

-Bu millet tarihi çizgisini kararlılıkla geleceğe uzatacaktır.