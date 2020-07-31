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Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Doğu Akdeniz açıklaması: Biz sözümüzü söyledikten sonra ancak onlara sıra gelir

Bayram namazı sonrası açıklama yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Doğu Akdeniz ile alakası olmayan bazı ülkelerin, başta Fransa olmak üzere bu bölgeyle ilgili söz söylemeleri ancak bölge ülkelerinin sözlerinin bitmesinden sonra mümkün olabilir.' dedi.

31 Temmuz 2020 Cuma 07:23 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 08:03
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldığı bayram namazının ardından yaptığı açıklamada, "Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk bayram namazını eda ettik. Bu ayrı bir heyecan milletimiz için. Ayasofya'nın açılması tarihimizde en önemli dönüm noktalarından birisi olmuştur, olacaktır." dedi.

Şentop, "Doğu Akdeniz ile alakası olmayan bazı ülkelerin, başta Fransa olmak üzere bu bölgeyle ilgili söz söylemeleri ancak bölge ülkelerinin sözlerinin bitmesinden sonra mümkün olabilir." ifadesini kullandı.

Şentop, 'Bayramlaşmada maske ve mesafe kuralına uyalım.' dedi.

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