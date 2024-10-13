TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'nin Cenevre kentinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı:

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak bugüne kadar, önümüzdeki anayasa süreçlerine ilişkin muhtevayla ilişkin konuşmaktan bilerek hep kaçındım. Çünkü benim Meclis Başkanı olarak en temel görevim; bu sürecin açık, şeffaf ve herkesi işin içine katacak şekilde sürdürülebilmesidir. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yasama yılında bütün siyasi partilerle görüşmeler gerçekleşti. Hiçbir siyasi parti kategorik olarak kapıyı kapatmadı. Tabii ki eleştirel var, demokrasinin güzelliği de burada. Herkes farklı fikirleri söyleyecek ama partiler arasında mecliste güzel bir ortam ortaya çıkarsa bizim zihnimizden geçen çok büyük bir katılımla, parlamentoda 400'ün çok üstünde bir oyla anayasa kabul edilsin. Bunun için çalışmaları sürdürüyoruz.