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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Hedef darbe anayasasından kurtulmak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Türkiye'nin ihtiyacı olan konular bellidir. Öncelikle bir darbe anayasası olan 12 Eylül Anayasası'ndan kurtulmak. Tabii ki bu tartışmaların da zemini TBMM'dir' dedi.

3 Ekim 2023 Salı 13:23 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Hedef darbe anayasasından kurtulmak
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'te ziyaret etti. Kurtulmuş, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

"(Yeni anayasanın takvimine ilişkin) Bir takvim vermek zor ama zemini ve yöntemi doğru tartıştığımız zaman sonuç alabileceğimizi düşünüyorum."

"Türkiye'nin ihtiyacı olan konular bellidir. Öncelikle bir darbe anayasası olan 12 Eylül Anayasası'ndan kurtulmak. Tabii ki bu tartışmaların da zemini TBMM'dir"

  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  • Meclis

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