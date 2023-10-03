TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'te ziyaret etti. Kurtulmuş, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

"(Yeni anayasanın takvimine ilişkin) Bir takvim vermek zor ama zemini ve yöntemi doğru tartıştığımız zaman sonuç alabileceğimizi düşünüyorum."

"Türkiye'nin ihtiyacı olan konular bellidir. Öncelikle bir darbe anayasası olan 12 Eylül Anayasası'ndan kurtulmak. Tabii ki bu tartışmaların da zemini TBMM'dir"