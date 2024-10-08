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Politika

Kurtulmuş: İsrail'in yayılması bir milli güvenlik sorunu

Meclis'teki 'İsrail tehdidi' oturumunda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'İsrail'in yayılması bir milli güvenlik sorunu' ifadelerini kullandı.

8 Ekim 2024 Salı 15:08 - Güncelleme:
Kurtulmuş: İsrail'in yayılması bir milli güvenlik sorunu
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'teki "İsrail tehdidi" oturumunda konuştu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Netanyahu ve yönetimi açmış oldukları ateş çukuruna bütün bölge haklarını atmaya çalışıyor. Mesele ülkemiz açısından da hassas bir noktadadır."

"Bölgedeki ateşin söndürülmesi için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğiz."

"Böylesine büyük bir ağır insanlık suçuna rağmen hala birileri kalkıp ölçülü bir cevaptan bahsediyorsa bunun bir tane anlamı vardır. Bu bölgede daha fazla ateşin devam etmesine yeşil şık yakmakta olduklarını ilan ediyorlar demektir"

"Milli güvenlik sorunu olarak gördüğümüz İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı TBMM olarak birlik beraberlik içinde emin adımlarla ilerlemeliyiz"

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