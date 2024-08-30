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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 30 Ağustos mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, '30 Ağustos; vatanı, bayrağı, istikbali için hiç düşünmeden 'Ya İstiklal Ya Ölüm' diyerek öne atılanların yazdığı bir destandır.' ifadelerini kullandı.

AA30 Ağustos 2024 Cuma 10:31 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 30 Ağustos mesajı
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Kurtulmuş, 30 Ağustos Zaferi'nin 102'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"30 Ağustos; vatanı, bayrağı, istikbali için hiç düşünmeden 'Ya İstiklal Ya Ölüm' diyerek öne atılanların yazdığı bir destandır. 30 Ağustos; bizler için vatan aşkıyla yeniden doğuşun, bu topraklarda ebediyen, özgürce varoluşun günüdür. Zaferimiz kutlu olsun. Allah'a hamdolsun ki tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen milletimizin bir asır önce tüm dünyaya gösterdiği bu onurlu duruş, bugün yine yegane dayanağımız ve ilham kaynağımızdır.

30 Ağustos Zaferi'nin 102. yıl dönümünde, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve ezelden ebede bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum."

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