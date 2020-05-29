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Politika

TBMM Başkanı Şentop, TBMM'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

TBMM Başkanı Şentop, TBMM'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

29 Mayıs 2020 Cuma 14:10 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 14:14
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PKK'lı teröristlerin bayramda saldırı planını jandarmanın dikkati engellendi

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