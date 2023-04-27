İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2023 Perşembe / 7 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4377
  • EURO
    21,448
  • ALTIN
    1239.65
  • BIST100
    4789.63
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • TBMM Başkanı Şentop: Bağımsız Türk devletleri arasında dayanışma irademizi her zeminde ortaya koyacağız
Politika

TBMM Başkanı Şentop: Bağımsız Türk devletleri arasında dayanışma irademizi her zeminde ortaya koyacağız

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 'Bugün olduğu gibi gelecekte de gerek Türkiye ve Kazakistan arasındaki ikili ilişkilerde gerekse bağımsız Türk devletleri arasındaki çok taraflı ilişkilerde kardeşlik, işbirliği ve dayanışma irademizi her zeminde ortaya koymaya devam edeceğiz.' dedi.

AA27 Nisan 2023 Perşembe 19:37 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Şentop: Bağımsız Türk devletleri arasında dayanışma irademizi her zeminde ortaya koyacağız
ABONE OL

Mamak Belediyesince yaptırılan Türkiye-Kazakistan Dostluk Parkı'nın açılışında konuşan Şentop, Türkiye ve Kazakistan arasında dostluğun pekiştirilmesi için atılan her adımın mutluluk verdiğini söyledi.

Kazakistan'ın bağımsızlığından beri ilerleyen ilişkilere kardeşlik bilinci ve duygusunun yol gösterdiğini belirten Şentop, "Soydaş ve kardeş bir devlet olarak Kazakistan'ın sevincini kendi sevincimiz bildik, Kazakistan'ın kederini kendi kederimiz gibi gördük ve hissettik. Dostluk ve kardeşlik ilişkilerimiz, gerçek bir bağ olduğunu kara günlerde de ispatlamıştır. Türkiye olarak yaşadığımız deprem felaketinde bize yürekten gelen, dost elini uzatan Kazakistan'ın gösterdiği dayanışma ve destek bizim için çok kıymetlidir." diye konuştu.

Türk Devletleri Teşkilatında (TDT) somutlaştığı gibi hükümetler arasındaki ilişkilerin çok derin ve boyutlu olduğunu dile getiren Şentop, iki ülke arasında 10 yılı aşkın süredir yüksek düzeyli, stratejik işbirliği olduğu vurguladı.

İki ülke cumhurbaşkanının, devletleri ortak amaç ve istikamette beraberce ilerletmek için iradelerini her zaman açıkça ifade ettiğini anlatan Şentop, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Enerji ve savunma gibi alanlarda yaptığımız işbirliği, ülkelerimizin tam bağımsız duruşuna güç katmaktadır. Bu güzel parkı ziyaret eden insanlar, halkımız, Kazakistan'a ve Kazakistan halkına duyduğu kardeşlik hislerini yakından tekrar yaşayacaktır. Ankara'nın kalbinde Kazakistan'a adanmış diğer abidelerde olduğu gibi bu parkta Kazakistan'ın yüreğimiz de tuttuğu yerin nişanesi olacak, dostluğumuzu somut olarak sergileyecektir. Bugün olduğu gibi gelecekte de gerek Türkiye ve Kazakistan arasındaki ikili ilişkilerde gerekse bağımsız Türk devletleri arasındaki çok taraflı ilişkilerde kardeşlik, işbirliği ve dayanışma irademizi her zeminde ortaya koymaya devam edeceğiz."

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, iki ülkenin diplomatik temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.