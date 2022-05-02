TBMM Başkanı Şentop, bayram namazını Tekirdağ'da kıldı

Bayramı memleketi Tekirdağ'da geçirecek Şentop, namazdan sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

Cami çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan, Şentop, İslam aleminin bayramını kutladı.

Nice bayramlara sağlık ve huzurla erişmeyi dileyen Şentop "Allah sağlıkla, afiyetle nice ramazanlara, nice güzel gün ve gecelere eriştirsin inşallah. Ramazan ayında ve bayramlarda bütün dünyada özellikle İslam aleminde barış, huzur ve sevinç günlerinin bütün insanlık için barışa huzura vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Bayram programı kapsamında Şentop bugün vatandaşlar, emniyet mensupları ve jandarma personeliyle bayramlaşıp, huzurevi sakinlerini ziyaret edecek.