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Politika

TBMM Başkanı Şentop, bazı ülkelerin meclis ve senato başkanları ile telefonda bayramlaştı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bazı ülkelerin meclis ve senato başkanı ile telefonda bayramlaştı.

AA22 Nisan 2023 Cumartesi 19:48 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Şentop, bazı ülkelerin meclis ve senato başkanları ile telefonda bayramlaştı
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Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şentop, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Dato Johari Bin Abdul, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ve Pakistan Milli Meclis Başkanı Raja Pervez Ashraf ile telefonla görüştü.

Şentop, mevkidaşlarının ve ülke halklarının Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, bayramın İslam alemi ve tüm insanlık için sağlık, afiyet, huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

Karşılıklı bayram tebriklerinin iletildiği görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve siyasal gelişmeler de ele alındı.

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