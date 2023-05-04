TBMM Başkanı Şentop: Biz arzu ediyoruz ki Güney Kafkasya'da kalıcı bir barış ve istikrar gerçekleşir

Şentop, Ankara'da gerçekleştirilen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 30. Yıl Dönümü Parlamento Başkanları Zirvesi ve KEİPA'nın 61. Genel Kurul Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Zirvede Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan ile gerçekleştirilen ikili görüşmesi hatırlatılarak "Tarihte iki ülke arasında parlamento başkanları arasında ilk görüşme gerçekleştirildi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Şentop, KEİPA üyesi ülkelerden biri olan Ermenistan'ın Parlamento Başkanı Simonyan'ın talebi üzerine baş başa ve heyetler arası görüşme yaptıklarını söyledi.

Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme sürecinin olduğunu, özel temsilcilerin, ilgili kurumların temas halinde bulunduğunu ve görüşmelerin sürdürüldüğünü anlatan Şentop, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerinin de çeşitli seviyelerde devam ettiğini anımsattı.



Türkiye açısından önemli olanın, komşuları başta bulunmak üzere özellikle Güney Kafkasya'da kalıcı bir barışın ve istikrarın temin edilmesi olduğunu vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:

"Bu kadar zor bir dönemden geçtiğimiz, bu ağır şartlar altında yaşadığımız bir süreçte Güney Kafkasya'da kalıcı bir barış çok önemli, kıymetli hale gelmiştir. Nihayetinde Azerbaycan'ın da işgal altında olan topraklarını yaklaşık 30 yıl sonra işgalden kurtarması böyle bir barış sürecinin de önünü açmıştır.

Bölgenin sorunlarını bölge ülkeleri kendi aralarında samimi bir diyalog zemininde, iyi niyetle hareket ederek çözmelidir. Bu yapılmadığı takdirde o zaman başka ülkelerin kendi menfaatleri, çıkarlarına göre bölgeyi dizayn etme yolları açılmış oluyor. Ben, olumlu ve iyi bir görüşme geçtiğini ifade edebilirim. Kendilerinin iyi niyetle bu normalleşme süreci için çalıştıklarını, hükümet ve parlamento düzeyinde bu normalleşme sürecini geliştirmek ve bölgede kalıcı bir barış sağlamak konusunda samimiyetle çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini söyledi."

Meclis Başkanı Şentop, mevkidaşıyla Ermenistan'da açılan "Nemesis Anıtı" ile ilgili konuyu da görüştüklerini ifade ederek, "Kendisi bu konunun hükümetin tutumuyla, politikasıyla ilgili olmadığını, buna tepki gösterdiklerini ifade etti. Ermenistan-Azerbaycan, Ermenistan-Türkiye ilişkilerini normalleştirebilmek kolay bir süreç değil. Buna karşı çıkan başka ülkeler ve Ermenistan içerisinden farklı unsurlar var, olabilir. Bunların Nemesis Anıtı sürecini tahrik ettiğini söylediler ama ilişkileri geliştirme ve normalleştirme yönünde bir gayretle, samimiyetle çalışacaklarını ifade etti. Olumlu bir görüşme oldu. Biz arzu ediyoruz ki Güney Kafkasya'da kalıcı bir barış ve istikrar gerçekleşir. Bu, bölgemiz açısından hele bu zamanda çok daha önemli hale gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

- Rusya-Ukrayna heyetleri arasındaki gerilim

TBMM Başkanı Şentop, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi'nin 30. yıl dönümü Parlamento Başkanları Zirvesi ve KEİPA 61. Genel Kurul Toplantısı sonrası Ukrayna ile Rus heyetleri arasında yaşanan gerginlikle ilgili soru üzerine, ilk toplantıda Rus temsilcinin konuşması sırasında Ukrayna heyetinin bayrak açtığını ve slogan attığını ancak kendisinin buna müdahale ettiğini ve olayı yatıştırdıklarını anlattı.

Parlamenterlerin katıldığı bir toplantıda herkesin görüşlerini, fikirlerini açıkça ifade ettiğini dile getiren Şentop, şunları söyledi:

"Parlamenter Asamblenin çalışmaları ve varoluş amacı doğrultusundaki konuları asgari müşterekler üzerinden dile getirmesi gerekir. Bunu da içeride tartışma sırasında söyledim. Bu olmasa bile her ülke kendi tezini, başka ülkeye dair eleştirisini burada açıkça ifade ediyor. Dolayısıyla görüşlerin, tezlerin, fikirlerin sözlü olarak ifade edildiği bir ortamda bu tür gösterilere, şovlara gerek yok. Bunlara da müsaade etmemek lazım. Bunları kendilerine açık bir şekilde de ifade ettim ama daha sonra da ben ayrıldıktan sonra da bu tür bazı eylemlerin provokasyonların devam ettiğini duydum. Az önce bazı heyet üyeleriyle de görüştüm. Bunları yanlış buluyorum. Sözlü olarak tezlerinizi burada açıklarsınız ama diğer hususlar sokaklarda, meydanlarda olabilir, o ayrı bir mesele ama bu platform bunların olacağı, yapılacağı bir platform değil. Bunu çok yakışıksız bulduğumu, kınadığımı ifade ettim. Şimdi tekrar burada da ifade etmek isterim."