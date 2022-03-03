TBMM Başkanı Şentop: Böyle günlerde kardeşliğin önemi daha iyi anlaşılıyor

DHA 3 Mart 2022 Perşembe 15:20 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 15:20

TBMM Başkanı Şentop, TBMM Tören Salonu'nda, Yunus Emre'yi tanıtmak ve felsefesini farklı coğrafyalarda anlatmak için Milli Eğitim Bakanlığı, Eskişehir Valiliği ve Anadolu Üniversitesi'nin ortak çalışmalarıyla düzenlenen '7 İklim 7 Coğrafyada Bizim Yunus'a Vefa Sergisi ve Yunus Emre Sempozyumu'nun açılışına katıldı. Şentop, 2021'in, Yunus Emre'nin 700'üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' ilan edildiğini hatırlatarak, Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü'nün, sergi kapsamında Yunus Emre'nin sevgi ve barış dilini hatırlatmak ve dünyada bilinirliğini artırmak için el emeği göz nuru çalışmalar hazırladığını anlattı. Şentop, "Bugün bu sergiyi TBMM'de açmanın ve sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. El emeği göz nuru geleneksel sanat ürünlerinden oluşan sergimizi gezerek Yunus Emre'nin yaşadığı dönemde, 13'üncü yüzyıl Anadolu'sunda adeta bir gezinti yapacağız. Sergide el sanatlarımızdan suzeni işlemesi tekniğiyle yapılan Yunus Emre Şiir Panosu, Selçuklu dönemini anlatan seramikler, Türk kilim dokuma sanatıyla Yunus Emre kilimi, el dokuma heybeler, seccadeler, naht, minyatür, tezhip, hat çalışmalarından oluşan toplam 99 eser bulunuyor. Vefatının üzerinden 7 asır geçmesine rağmen Yunus'un bıraktığı hoş sada 7 iklim, 7 coğrafyada yankılanmaya devam ediyor ve gönülleri birleştiriyor. Bizlere ne mutlu ki Yunus Emre gibi gönül sultanları yetiştirmiş bir milletin, bir medeniyetin ahfadıyız" dedi.

'YUNUS EMRE, ANADOLU'DA EN ÇOK MAKAMI OLAN KİŞİDİR'

Meclis Başkanı Şentop, insanlığın, sürekli şiddet ve gerilim içinde olduğunu, savaş ve çatışmaların yine yaşandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Coğrafyamız çocuk-genç, kadın-erkek demeden yine kan ve gözyaşlarıyla yankılanıyor. İnsaf ölçülerini aşan, insanları öldüren saldırılar neticesinde evler yıkılıyor, masum çocuklar öldürülüyor, aileler yok ediliyor. Güçlünün haklıya meydan okuduğu böyle günlerde sevginin, hoşgörünün, kardeşliğin önemi çok daha iyi anlaşılıyor. Yunus Emre, bu nedenle Anadolu'da en çok makamı olan kişidir. 'Bir insanın birden fazla mezarı olur mu' derseniz Yunus kadar seviyorsanız, sevilmişseniz 'olur' derim. Bu nedenle Yunus; Eskişehirli, Erzurumlu, Ispartalı, Bursalı, Afyonlu, Manisalı, Konyalıdır. Anadolu insanı, Yunus'u o kadar sevmiştir ki hem gönüllerinde hem de topraklarında ona özel yer açmıştır. Hıfzedilen şiirleri, ilahileri, yüzlerce yıl mevlitlerde, cuma gecelerinde, ramazanlarda, teravihlerde, doğumlarda, kulaklarımıza ve gönüllerimize işlemiş, tabiri caizse aşık, derviş Yunus, Anadolu insanının bütün hislerinin tercümanı olmuştur. Yunus Emre, 'Sordum sarı çiçeğe' diyecek kadar naif, 'Ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim' diyecek kadar gerçek bir ermiş, 'Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm' diyecek kadar mütevazı, 'İlim kendin bilmektir' diyecek kadar gönüllerimizin filozofu olmuştur. Yunus Emre, yaşadığı dönemde savaştan değil barıştan, bencillikten değil paylaşmaktan yana tavır almış ve insanları güzel ve iyi olana davet etmiştir. Onun 7 asır önceden gelen sesinin, savaşların bütün hızıyla devam ettiği bugünün dünyasında ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz."

Konuşmaların ardından Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, TBMM Başkanı Şentop'a, Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü ustalarınca Yunus Emre'nin şiirlerinin minyatür ve italik yazıyla el yapımı kağıda resmedildiği tabloyu hediye etti. Şentop, daha sonra beraberindekilerle Meclis Şeref Salonu'na geçerek, Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerinde hazırlanan eserlerin yer aldığı '7 İklim 7 Coğrafyada Bizim Yunus'a Vefa Sergisi'ni açtı.