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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Nobel Barış ödülüne aday gösterdim

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Rusya-Ukrayna arasındaki barış çabaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Nobel Barış ödülüne aday gösterdim. Benim bir başvurum var. Başka ülkelerden de başvuralar olacak” dedi.

28 Aralık 2022 Çarşamba 13:05 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Nobel Barış ödülüne aday gösterdim
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, muhalefetin erken seçime ilişkin açıklamaları hakkında, "Seçimlerin normal tarihi 18 Haziran. Seçime yönelik bir karar alınsa bile bunun süresi 60 gündür. Seçimlerin öne alınmasıyla ilgili karar yetkisi hem Meclis'te hem Cumhurbaşkanlığı'nda var. 6 Nisan'dan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum" dedi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜNE ADAY GÖSTERDİM"

Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi konusunda girişimlerimiz var. Sadece benim değil başka ülkelerin milletvekillerinin de bu konuda girişimleri var" ifadelerini kullandı.

EYT VE BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ

Şentop, EYT düzenlemesi hakkında da "Bu konuda düzenlemeler bu hafta açıklanabilir. Meclis'e bu hafta ya da önümüzdeki hafta gelebilir. Ocak da Meclis'te değerlendirilir" derken, başörtüsü düzenlemesi için de "400'ün üzerine bir oyla Meclis'ten geçebilir diye düşünüyorum. 400'ün üzerinde geçerse parlamentoda çözülmüş olur ve referanduma gerek kalmaz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da referanduma götürmeyeceği kanaatindeyim" diye konuştu.

  • TBMM Başkanı Şentop
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  • Nobel Barış
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan

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