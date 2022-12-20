TBMM Başkanı Şentop, Dimitar Kovaçevski ile görüştü

Edinilen bilgiye göre, Şentop, görüşmede, Kuzey Makedonya'yı "21 Aralık Türkçe Eğitim Günü" vesilesiyle bu yıl yeniden ziyaret etmekten ve Türkiye'nin Balkan coğrafyasındaki önemli ortağı olan Makedonya ile ilişkilerin 30 yılda ileri seviyelere taşınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şentop, "İşbirliğimizi ticaret, yatırım, turizm, savunma sanayi, eğitim ve kültür gibi birçok sahada atacağımız yeni adımlarla güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Son dönemde bölgede ve dünyada karşılaşılan ortak zorluklar karşısında birlikte hareket etmenin önemine işaret eden Şentop, "Savaşla beraber göç, terör, enerji krizi iş birliğimizi daha sıkı hale getirmeyi zorunlu kılıyor." dedi.

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi hedefinin altını çizen Şentop, bu kapsamda Serbest Ticaret Anlaşması'nın tarım ürünlerini ve hizmetler sektörünü kapsayacak şekilde güncellenmesinin önemine değindi.

Şentop, Kuzey Makedonya'da çeşitli sektörlerdeki çok sayıda Türk yatırımının, ekonomik ilişkilerde var olan potansiyeli gözler önüne serdiğini söyledi.

Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesini hatırlatan Şentop, yeni nesil terör örgütü olan FETÖ'nün eğitim kurumu, sivil toplum kuruluşları ve işletmeler gibi çeşitli maskeler altında Kuzey Makedonya'da da varlığını sürdürmeye devam ettiğine dikkati çekti.

Şentop, Kuzey Makedonya'daki FETÖ yapılanmasının tasfiyesi konusunda müşterek bir çalışma yapılmasının önemini vurgulayarak örgütle iltisaklı yapıların tasfiye edilmesi beklentilerini dile getirdi.