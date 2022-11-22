TBMM Başkanı Şentop: Dost ve kardeş ülkeleri FETÖ'ye karşı uyarmaya devam ediyoruz

Şentop, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev ile bir araya geldi.

Baş başa, ardından heyetler arası gerçekleşen görüşmede Şentop, Meclis Başkanlığı görevine gelişinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan Şakiyev'i TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şentop, "TBMM, milli mücadeleyi yöneten Meclistir. Daha sonra da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında açık olan ve bombalanan Meclistir." dedi.

Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerin, Türk Dünyası için olduğu kadar, bütün dünyanın güvenlik ve istikrarı için de önemli olduğunu belirten Şentop, son dönemde iki ülke arasında artan üst düzey temasların, ilişkilerin daha ileriye götürülmesine katkısına işaret etti.

-"BÜTÜN ÜLKELER YENİ DÖNEME GÖRE POZİSYON ALMAYA ÇALIŞIYOR"

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'nın Kırgızistan'da düzenlenecek olmasının ilişkilere olumlu yansıyacağını kaydeden Şentop, Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) son dönemde yaşadığı kurumsal dönüşümle güçlenmesinin de Orta Asya ülkelerinin istikrar ve refahına katkıda bulunduğunu vurguladı.

Şentop, önemli küresel dönüşümlerin yaşandığı, jeopolitik güç kutuplarının yeniden şekillenmeye başladığı dönemde, Orta Asya'nın istikrarının daha da önem kazandığına işaret etti. Şentop, "Güç geçişleri ve güç dengelerinin oluşması konusunda bütün dünyada derin hesaplar yapılıyor. Bütün ülkeler, karşı karşıya kalınan yeni döneme göre pozisyon almaya çalışıyor. Böyle bir dönem, bölgesel ve küresel konularda ikili düzeyde ve Türk Dünyası kurumları içinde, yakın istişarelerde bulunmamız gerektiğine işaret ediyor." diye konuştu.

-"İŞ BİRLİĞİMİZİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ"

Türkiye'nin, Türk dünyasının güçlenmesi konusundaki girişimlere desteğini ifade eden Şentop, Kırgızistan ile beklenen yakın iş birliği konularından birisinin de FETÖ terör örgütünün faaliyetleriyle mücadele olduğunu dile getirdi. Şentop, "Dost ve kardeş ülkeleri FETÖ'ye karşı uyarmaya devam ediyoruz. Bu konuda Kırgız makamlarının irade sergilemesinden memnuniyet duyduk. İş birliğimizi devam ettirmek istiyoruz." dedi.

FETÖ'nün yeni jenerasyon bir terör örgütü olduğunu, istihbarat örgütü gibi çalıştığını belirten Şentop, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TBMM'nin uçaklarla bombalandığını, bombalardan birinin o esnada toplantı halinde olan Genel Kurul Salonu'nun yakınına düştüğünü anlattı.

15 Temmuz'da milletin vergileriyle alınmış uçaklarla Cumhurbaşkanlığı makamının da bombalandığını söyleyen Şentop, şu ifadeleri kullandı:

"Bu darbe teşebbüsünü Fethullahçı Terör örgütüne mensup olan ordu içerisindeki subayların gerçekleştirdiği mahkeme kararlarıyla tespit edildi. Bu Fetullahçı Terör Örgütü'nün birinci hedefi, şüphesiz Türkiye'dir ama Türkiye dışında da faaliyet gösterdiği yüzün üzerinde ülke var. Faaliyet gösterdikleri bütün ülkeler bakımından da bir milli güvenlik riski, tehdidi teşkil etmektedir. Bu örgüt bulundukları ülkelerde askeriyede emniyette, adalet sisteminde, siyasette, bütün fırsatları haince kollayarak devleti zaafa uğratma kapasitesini elde etmeye çalışmaktadır. Bu hain yapı, zamanı geldiğinde inandığı en küçük bir fırsatta, içinde örgütlendiği devlete ve halkına saldıracak bir cüretkarlığa sahip. Bizim 15 Temmuz'da yaşamış olduğumuz tecrübe bunu göstermekte."

-"İLİŞKİLERİMİZE ZARAR VERMEMESİNE DE DİKKAT ETMEKTE FAYDA VAR"

FETÖ'nün gerçek niyetini gizlediğini vurgulayan Şentop, dost ve kardeş ülkelerin FETÖ'ye karşı uyanık olmasını gerektiğinin altını çizdi. FETÖ'nün faaliyet gösterdiği ülkelerde, o ülkeyle Türkiye arasındaki ilişkilere de zarar vermeye çalıştığını kaydeden Şentop, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda ilişkilerimize bu örgütün zarar vermemesine de dikkat etmekte fayda var. Tabii bazı ülkelerin yetkilileriyle görüştüğümüzde sadece bu örgütün Türkiye'den kendi ülkelerine gelen kişilerden ibaret olduğunu zannettiklerini görüyoruz. Halbuki yıllardır okullar aracılığıyla faaliyet gösterdikleri ülkelerde o ülkelerin çocuklarını örgüt mensubu olarak yetiştirme ve gerektiği zaman o devlet ve halka karşı kullanma kapasitesinin bulunduğunu birçok ülkede takip ediyoruz."

- KIRGIZİSTAN'A KKTC TEŞEKKÜRÜ

Şentop, görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), Türk Devletler Teşkilatına gözlemci üye olması konusunda Kırgızistan'ın verdiği destek için de teşekkür etti. Şentop, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önümüzdeki dönemde Kırgızistan'ın başkanlık ettiği, Türk Devletler Teşkilatı, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) ve TÜRKSOY etkinliklerine katılım sağlayabilmesini teminen Kırgız makamlarının aktif desteğini bekliyoruz." dedi.

Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev de konuşmasında ikili ilişkilerin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şakiyev, FETÖ konusunda Şentop'un uyarıları karşısında, FETÖ'den huzursuzluklarını dile getirerek, bu konuda Kırgız makamlarının gereken işlemleri, Türkiye ile iş birliği içinde yapacağını söyledi.

Görüşmelerin ardından TBMM Başkanı Şentop ve konuk mevkidaşı, 15 Temmuz'da bombalanan alana karanfil bıraktı. Şentop ve Şakiyev daha sonra TBMM Genel Kurulunu ziyaret etti.