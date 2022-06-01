TBMM Başkanı Şentop: Fransa'dan somut iş birliği ve dayanışma bekliyoruz

Şentop, Fransa-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Senatör Jean-Claude Requier ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Son yıllarda Avrupa'da artan yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam düşmanlığıyla ilgili gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini anlatan Şentop, Avrupa ülkelerinin güvenlikle ilgili endişelerinin, kültürel çeşitlilik içinde farklı dinleri ve o dinlerin gereklerini yerine getirme konusundaki özgürlük anlayışlarını deforme etmemesi gerektiğini söyledi.

Terör örgütlerine karşı topyekun mücadele yürütülmesi gerektiğine dikkati çeken Şentop, "Terör örgütünün saldırıları 40 binden fazla vatandaşımızın hayatına mal olmuştur. PKK terör örgütü, bizim sınırlarımızın hemen ötesinde Suriye'deki kontrolsüz ortamı da fırsat bilerek ismini değiştirmek suretiyle oradaki faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Fransız makamlarından genel olarak terörle mücadelemiz konusunda, özel olarak da PKK, PYD, YPG ve FETÖ ile mücadele konusunda somut iş birliği ve dayanışma bekliyoruz." diye konuştu.

Senatör Jean-Claude Requier de Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin son derece köklü olduğunu dile getirdi.

Requier, "Fransa, terörizmin finansmanı konusunda mücadele ediyor. Birçok banka hesabına el konuldu ve bu doğrultudaki çabalarımızı da sürdürüyoruz. Aynı şekilde genç nesillerin terör örgütlerine çekilmesi konusunu da yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.