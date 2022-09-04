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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Hürriyetinden vazgeçmemek için canından vazgeçen bu soylu millet...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümüne ilişkin, '103 yıl önce Sivas'ın gök kubbesinde çınlayan o ses; hürriyet ve şerefinden vazgeçmemek için canından vazgeçen bu soylu milletin sesidir.' ifadelerini kullandı.

AA4 Eylül 2022 Pazar 09:51 - Güncelleme:
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Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal ile tüm kahramanları saygı ve minnetle andığını belirten Şentop, "103 yıl önce Sivas'ın gök kubbesinde çınlayan o ses; hürriyet ve şerefinden vazgeçmemek için canından vazgeçen bu soylu milletin sesidir. Aynı azim, aynı ruhla..." ifadelerini kullandı.

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