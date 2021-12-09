TBMM Başkanı Şentop, İSİPAB İcra Komitesinin 46. Toplantısı'nda konuştu: Özel komite kurulmasını teklif ediyorum

AA 9 Aralık 2021 Perşembe 12:03 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 12:03

Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 16'ncı Konferansı kapsamında İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İSİPAB İcra Komitesinin 46'ncı toplantısına katıldı.

Konferansa üçüncü kez ve 6 yıl aradan sonra ev sahipliği yapmaktan, dönem başkanlığını devralmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Şentop, Burkina Faso'yu yürüttüğü başarılı dönem başkanlığından dolayı tebrik etti.

Mustafa Şentop, bütün dünyanın ve küresel sistemin yeni bir dönemeçten geçtiğine, yaşanan salgının bu geçiş dönemini daha da hızlandırdığına işaret ederek, mevcut sistemin aktör ve kurumlarının yeni döneme uyum sağlamakta zorluk yaşadığını belirtti.

- "İSİPAB'I GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ"

İSİPAB olarak, bu yeni döneme uyum sağlayacak tedbirleri alarak ve daha güçlü bir kurum olarak girmek mecburiyetinde olduklarının altını çizen Şentop, "Ancak maalesef İSİPAB'ın son yıllarda eski heyecanını kaybettiğine şahit oluyoruz. Dönem başkanlığımızda sizlerin de desteğiyle el birliğiyle yapacağımız çalışmalar, düzenleyeceğimiz toplantılar, İSİPAB çatısında hayata geçirilmesi için gayret göstereceğimiz yeni yapılarla tekrar eski ihtişamımıza kavuşmak ve İSİPAB'ı güçlendirmek istiyoruz. Önümüzdeki süreçte karşılaşacağımız yeni meselelere cevap verebilecek şekilde kurumsal kapasitemizi artırmamız lazım. Bu çerçevede, özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı ile İSİPAB arasındaki iletişimin ve istişarelerin de güçlendirilmesini arzu ediyoruz. Yürütme ile yasama organları arasında güçlenecek bağın ülkelerimizin uluslararası sorunlara çözüm üretme kapasitesini artırmasının yanında kendi ülkelerimizdeki iyi yönetim örneklerini paylaşmak ve bunların hukuki zeminlerini hazırlamak, tecrübelerimizi birbirimize aktarmak için önemli bir fırsat sunacağını düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

- KURULMASI TEKLİF EDİLEN ÖZEL KOMİTENİN, ÜYE ÜLKELERE YOL GÖSTERİCİ ROL OYNAMASI HEDEFLENİYOR

TBMM Başkanı Şentop, dünyada hızla yükselmekte olan İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı, hoşgörüsüzlük ve ırkçılık gibi toplumsal hastalıklarla ilgili farkındalıkları artırmak mecburiyetinde olduklarını vurguladı.

"Özellikle İSİPAB, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birlik Üyesi olmayan ülkelerde yaşayan Müslüman azınlık toplulukların şiddete, zulme ve temel insan hakları ihlallerine maruz kaldığını görüyoruz." diyen Şentop, şöyle devam etti:

"İSİPAB olarak bu soruna el atmak, o kardeşlerimize el uzatmak, onların sesi olmak, sıkıntılarını dile getirmek mecburiyetindeyiz. Bu anlayışla sizlere bu konuları ele almak üzere İSİPAB statüsünün 13. maddesinin 7. fıkrası çerçevesinde Siyasi ve Dış İlişkiler Komitesi'nin altında bir özel komite kurulmasını teklif ediyorum. Siyasi ve Dış İlişkiler Komitesini görevlendireceğimiz bu kararımızın da deklarasyonda yer alması gerektiğini düşünüyorum. Müslümanların azınlıkta olduğu ülkelerdeki insan haklarını incelemek üzere kurulacak bu komitenin söz konusu sorunları yakından ve kurumsal olarak takip etmesi mümkün olacak. Bu konularla ilgili yayınlayacağı raporlarla sorunları dünya kamuoyunun gündemine taşıyacaktır. Komite üyelerinin yapacakları çalışmalar ve hazırlayacakları raporlar ile İSİPAB'a üye ülkelere yol gösterici bir rol oynayabilecekleri, toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sağlayabilecekleri kanaatindeyim. Bu özel komitenin, söz konusu ülkelerdeki kardeşlerimizin başvurularını da kabul ederek, inceleyebileceği bir sisteme sahip olması faydalı olacaktır."

Şentop, komitenin ilerleyen dönemde hali hazırda mevcut bulunan daimi Filistin Komitesi gibi müstakil, kendi iç tüzüğü çerçevesinde faaliyet gösteren bir yapıya kavuşturulmasının da ileride düşünülebileceğini dile getirdi.

Üye ülkelerin parlamentoları arasındaki iletişim ve iş birliğini geliştirmek için İSİPAB'ın daha aktif bir rol oynayabileceği kanaatinde olduğunu ifade eden Şentop, bu doğrultuda genel sekreterlik bünyesinde bir Koordinasyon Komitesi oluşturmalarının bu amaca hizmet edeceğini söyledi.

Mustafa Şentop, "Koordinasyon Komitesi, yapacağı çalışmalarla ülkelerimizin ve ülkelerimiz dışındaki Müslüman toplulukların karşı karşıya kaldığı meselelere çözüm üretmek için hep birlikte üye olduğumuz, diğer uluslararası parlamenter asambleler bünyesinde yaptığımız faaliyetlerde parlamentolarımız arasındaki etkileşim ve koordinasyonun güçlenmesine, güçlendirilmesine destek olacaktır." dedi.

İSİPAB ülkeleri olarak birçok uluslararası zeminde bulunduklarını aktaran Şentop, şunları kaydetti:



"10 gün kadar önce PAB'da yaşamış olduğumuz sorundan hareketle bunu söylüyorum. Birbirimizden haberimiz yok. Bir acil gündem önerisi hazırlanıyor. Birden fazla hazırlanıyor. Bu veriliyor. Bu tür toplantılar öncesinde İSİPAB'ın iş birliği içerisinde hareket etmesini sağlayacak şekilde çalışmalar yürütecek bir teknik komitenin genel sekreterlik bünyesinde oluşturulmasını da öneriyorum. Böyle bir çalışma bizleri daha önce yapılacak bu tür uluslararası toplantılar öncesinde birlikte hareket etme zemini, iş birliği zemini oluşturmak bakımından altyapı hazırlayacaktır. Bu konuyu da etraflıca değerlendirilmekte ve koordinasyon komitesini hayata geçirmekte büyük fayda mülahaza ediyorum."

- "İSLAM DÜNYASI İÇERİSİNDE HEM DOĞU HEM DE BATIDA İSTİKRARI VE GÜVENLİĞİ TEHDİT EDEN GELİŞMELER VAR"

İSİPAB Genel Sekreteri Mouhamed Khouraichi Niass da yaklaşık 2 yıldır tüm dünya koronavirüs salgınıyla karşı karşıya kaldığı için faaliyetlerin istenilen düzeyde gerçekleştirilemediğini dile getirdi. Niass, bu olumsuz durumun bir an önce ortadan kalkıp, etkinliklerin aynı şekilde devam edebilmesi temennisinde bulundu.

Pandemi sürecinde icra komitesinin iki kez çevrim içi etkinlik düzenlediğini aktaran Niass, "24 Mayıs 2021 tarihinde Tahran'da İsrail'in, Filistin halkına saldırısı bağlamında yapılan toplantıya da birlik üyelerinden 14 parlamento katılmıştır." bilgisini verdi.

İslam dünyasının karşı karşıya kaldığı bir dizi sorunlar olduğunu ifade eden Niass, "Bunların başında Filistin meselesi geliyor. Filistin halkı acı çekiyor. Filistin, İsrail saldırılarına maruz kalmaktadır. Kudüs ve Mescid-i Aksa daha fazla Yahudileştirilme ve İsrail saldırılarına maruz kalıyor. Filistin halkı zorla evlerinden, yurtlarından edilmektedirler. Bunun yanı sıra İslam dünyası içerisinde hem doğu hem de batıda istikrarı ve güvenliği tehdit eden gelişmeler var. Bu bağlamda bütün bu meselelerimize yeni bir bakış açısı ve yeni bir ruhla yaklaşım göstermemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.