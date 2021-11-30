TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Meclisi Başkan Yardımcısı Al-Sulaiti'yi kabul etti

AA 30 Kasım 2021 Salı 17:37 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 17:37

Şentop, Katar Şura Meclisi Başkan Yardımcısı Hamda Bint Hassan Al-Sulaiti ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Katar heyetini TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şentop, "Türkiye-Katar arasındaki ilişkiler dünyada bütün ülkelere örnek olacak düzeyde. Çok ileri seviyede dostluk, kardeşlik, stratejik ortaklık ilişkilerimiz var." diye konuştu.

Şentop, iki ülke parlamenterleri arasında da ilişkilerin çok ileri düzeyde olduğunu vurgulayarak, "Ekim ayında Katar'da yapılmış olan seçimlerden dolayı tebriklerimi iletmek istiyorum. Seçimler başarılı bir şekilde yapıldı. Yeni parlamentoya seçilen arkadaşlarımıza da tebriklerimi ve başarı dileklerimi iletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye-Katar arasındaki ikili ilişkilerin uluslararası platformlarda da devam ettiğini belirten Şentop, şöyle devam etti:



"Bu platformlarda birçok bölgesel ve küresel meseleler aynı fikre sahip olduğumuzu ve toplantılarda iş birliği içinde hareket ettiğimizi memnuniyetle görüyorum. Bu bakımdan Türkiye-Katar ilişkilerinin bölge barışı ve Körfez'deki barış açısından da çok kıymetli olduğu kanaatindeyim. Yüksek Stratejik Komite 7'nci toplantısını 7 Aralık'ta yapacak. Toplantının işbirliğimizle ilgili somut adımlar için bir vesile olacağı kanaatindeyim."

TBMM Başkanı Şentop, parlamenterler arası Kudüs platformu konusunda Katar'ın yüksek düzeyde verdiği desteğin de önemli olduğunu kaydetti.

Katar Şura Meclisi Başkan Yardımcısı Al-Sulaiti de iki ülke arasındaki güçlü ilişkilere değinerek, "Son zamanlarda bu ilişkiler stratejik olarak güçlenmiştir. Sizin de dediğiniz gibi 7 Aralık'ta Cumhurbaşkanınız Erdoğan da Katar'a teşrif ederek, önemli görüşmeler yapacak." dedi.