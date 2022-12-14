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Politika

TBMM Başkanı Şentop, Katar'da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

AA14 Aralık 2022 Çarşamba 19:47 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Şentop, Katar'da
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Meclis Başkanı Şentop ve beraberindeki heyeti, Doha Uluslararası Havalimanı'nda Katar Şura Konseyi Başkan Yardımcısı Hamde bint Hasan es-Saliti ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu karşıladı.

TBMM Başkanı Şentop'a ziyaretinde, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan eşlik ediyor.

AL-GHANİM'İN DAVETİNE İCABET ETTİ

Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al-Ghanim'in davetine icabetle, Katar'a geldi.

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