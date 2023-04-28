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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Kıbrıs Türkleri ayrılmaz bir parçamızdır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC'nin, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) gözlemci üyesi olmasına ilişkin, 'Kıbrıs Türkleri, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Birlikte güçlüyüz.' ifadelerini kullandı.

AA28 Nisan 2023 Cuma 18:44 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Şentop: Kıbrıs Türkleri ayrılmaz bir parçamızdır
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Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KKTC'nin, TÜRKPA 12. Genel Kurulunda oy birliğiyle alınan kararla TÜRKPA gözlemci üyesi olmasını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı çağrının ardından ilk olarak Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olarak kabul edilen KKTC'nin, bugün TÜRKPA'da gözlemci üyelik sıfatını elde etmesinin haklı gururunu ve bahtiyarlığını yaşadıklarını belirten Şentop, "Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statü haklarının tanınması yolunda tarihi bir adım atan Sayın Cumhurbaşkanı'mızın girişimleri meyvelerini vermeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Desteğiyle güç veren ve hayırlı olması dileğini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gözlemci üyelik statüsüne verdikleri destek için kardeş ülke parlamento başkanlarına şükranlarını sunan Şentop, "Kıbrıs Türkleri, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Birlikte güçlüyüz." ifadesini kullandı.

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