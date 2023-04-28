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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Kıbrıs Türk'ünü, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile bir araya gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Kıbrıs Türk'ünü, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bu bir başlangıç.' ifadelerini kullandı.

AA28 Nisan 2023 Cuma 00:41 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Şentop: Kıbrıs Türk'ünü, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz
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Şentop, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 12. Genel Kurul Toplantısı dolayısıyla Türkiye'ye gelen Töre ve beraberindeki heyetle, Başkanlık Divanı Toplantı Salonu'nda görüştü.

Başbaşa ve heyetler arası görüşmenin ardından Şentop ve Töre, TBMM ve KKTC Cumhuriyet Meclisi arasında iş birliği protokolünü imzaladı.

Şentop, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) gözlemci üye sıfatını kazanmasının tarihi bir başarı olduğunu belirterek, "Kıbrıs Türk'ünü, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bu bir başlangıç." dedi.

Türkiye'nin, KKTC'nin uluslararası platformlarda tanınması yönündeki gayretinin süreceğini ifade eden Şentop, Türkiye'nin uyguladığı dış politikanın birçok ülke tarafından dikkatle takip edildiğini, KKTC'nin tanınması konusunda da önümüzdeki süreçte daha hızlı gelişmelerin olabileceğini söyledi.

Töre de KKTC'nin daha fazla tanınmasını ve uluslararası ilişkiler kurmayı istediklerini kaydederek, "Mücadeleye devam edeceğiz. KKTC'nin önü açık." ifadelerini kullandı.

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