TBMM Başkanı Şentop: Kılıçdaroğlu beni adaydan saymayın demek istiyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şento, tvnet'te gazeteci Cüneyt Özdemir'in sorularını cevapladı.

Mustafa Şentop, "Milletimiz Meclis'te anketleri yanıltacak bir tablo ortaya koydu. Meclis'te farklı partilerin ve fikirlerin olması faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

'MİLLETİN İRADESİNE SAYGI GÖSTERİLMELİ'

Millet kime ne kadar temsil gücü verdiyse herkesin ona saygı göstermesi gerektiğini ifade eden Şentop, "Meclis'teki koltuk sayısını millet seçiyor." dedi.

'MİLLET KARARLILIĞINI GÖSTERDİ'

Referandumdan geçen maddeyi değiştirmek istediklerini söyleyen Şentop, "Milletin kabul ettiği maddeyi değiştirmemizi bekliyorlar. Meclis'te oluşan tablo milletimizin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yola devam etme konusundaki kararını gösterdi." açıklamalarında bulundu.

50+1 YENİDEN TARTIŞILMALI MI?



Sistemde ciddi bir değişikliğe ihtiyaç olmadığını belirten Meclis başkanı Şentop, "Bunu kanunlarla ve bazı uygulamalarla geliştirmek mümkün. Bu sistem canlı ve dinamik bir sistemdir." ifadelerini kullandı.

SİVİL BİR ANAYASA ÇIKAR MI?

Anayasa için yöntem üzerinde konuşmak ve anlaşmak gerektiğini ifade eden Şentop, "Toplumsal uzlaşmayla kapsayıcı bir anayasa yapılması gerekiyor." dedi

'MİLLET GERÇEĞİ VARKEN TAKLİDİYLE UĞRAŞMAZ'



"Referandum demek kendini yok saymaktır. Kılıçdaroğlu beni adaydan saymayın demek istiyor." açıklamalarında bulunan Şentop, "Kılıçdaroğlu çekilirse Türkiye'nin önü açılmış olur. Milliyetçilikle şampiyonluğa oynamaya başladı." dedi.

'MİLLETE SAYGILARI YOK'



Kendisi gibi düşünmeyen, yaşamayan ve karar almayan insanlara karşı barbarca saldırıldığını ifade eden Şentop, "Muhalefetin millet iradesine ne kadar saygısız olduğunu gördük. Bu milletimize de bir mesaj veriyor." dedi.

'GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞLER DEVAM EDİYOR'



Şentop, Muhalafetin Suriyelileri siyaseten prim yapmak için kullandıklarını ifade ederek, "Bu işi akıllıca ele almak gerekiyor. Oradaki iç savaş sona erdikçe ve istikrar sağlandıkça geri dönüşler de artacaktır." dedi.

'PAZARLIKLAR ÜZERİNE KURULMUŞ BİR İTTİFAK'



Millet İttifakı'nın siyasi bir çıkar ittifakı olduğu ortaya çıktığını vurgulayan Meclis Başkanı Şentop, Bu ittifakı birleştiren nokta Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığıdır. Tam bağımsız Türkiye olarak devam etmemiz gerekiyor." açıklamalarında bulundu.