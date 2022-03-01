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Politika

TBMM Başkanı Şentop, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile TBMM'de görüştü. Başkan Şentop, görüşmede, Türkiye'nin dostluk ve kardeşlik bağının yanı sıra stratejik ve kültürel ilişki içinde olduğu Kosova'nın refah ve esenliğinin bölge barışı için önem taşıdığını söyledi.

DHA1 Mart 2022 Salı 15:22 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 15:22
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ve beraberindeki heyeti Meclis'te kabul etti. Başkan Şentop, görüşmede, Türkiye'nin dostluk ve kardeşlik bağının yanı sıra stratejik ve kültürel ilişki içinde olduğu Kosova'nın refah ve esenliğinin bölge barışı için önem taşıdığını söyledi. Şentop, 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatarak, Türkiye'de suç işlemiş kişilerin dost ve kardeş ülkelerde himaye edilmemesi gerektiğini, bu konuda Kosova'dan destek beklediklerini kaydetti.

Başkan Şentop, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin ise, "Bugünlerde Ukrayna Rusya arasında savaşa dönüşen tablo aslında uluslararası hukuku işine gelince çiğnemekte beis görmeyen Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinin sorumluluğunu doğurmaktadır. Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de, daha önce birçok Latin Amerika ülkesinde çıkarları için uluslararası hukuku çiğneyenler, aslında ortada uluslararası hukuk bırakmadılar. Bunun dünyamızın geleceği açısından çok ciddi bir risk, endişe sebebi oluşturduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu da özellikle Balkanlarda barışın sağlamlaştırılması konusunda Türkiye'nin rolüne dikkat çekerek Avrupa Parlamentosu ve NATO gibi uluslararası platformlarda Kosova'nın sesinin duyurulması için destek istedi.

  • TBMM Başkanı Mustafa Şentop
  • TBMM
  • Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu

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