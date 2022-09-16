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Politika

TBMM Başkanı Şentop, Moldova'dan ayrıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyetini taşıyan özel uçak, Moldova'dan İstanbul'a hareket etti.

AA16 Eylül 2022 Cuma 19:44 - Güncelleme:
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Şentop, iki günlük resmi temaslarının ardından yurda dönmek için Kişinev Uluslararası Havalimanı'na gitti. Meclis Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyetini, havalimanından Moldova Parlamentosu Başkanvekili Mihail Popşoi ile Türkiye'nin Moldova Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel uğurladı.

Meclis Başkanı Şentop ile TBMM Türkiye-Moldova Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, TBMM Katip Üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel ile CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da İstanbul'a gitti.

  • TBMM Başkanı Mustafa Şentop
  • TBMM Başkanı Şentop
  • moldova

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