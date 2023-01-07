TBMM Başkanı Şentop: Müzeler evlatlarımıza bırakacağımız en önemli kültür miraslarıdır

Şentop, Tarihi Ekmekçizade Ahmetpaşa Kervansarayı'nda Edirne Valiliğince kurulan 4 temadaki müzelerin açılışına katıldı.



Burada konuşan Şentop, açılacak müzelerle hem Bulgaristan'a hem Yunanistan'a olan sınır bağlantısı sebebiyle Avrupa'ya açılan kapı olan Edirne'nin, bugünden itibaren "Müzeler Kenti" olarak anılacağını, Balkanlar için de kültürel bir merkez olacağını belirtti.

Müzeler şehri Edirne'nin, Trakya'nın canlı yüzü aynı zamanda Balkanlar'ın da cazibe merkezi olacağını ifade eden Şentop, "Son teknolojiyle inşa edilen 'Tarihte Kurulmuş Türk Devletleri Müzesi', 'Osmanlı Padişahları Müzesi', 'Padişah Çadırı Müzesi' ve 'Balkanlar'da Osmanlı Eserleri Müzesi' temalarıyla tasarlanan 4 müzeyi hayata geçiren büyük Türkiye devleti, kültür ve sanatın koruyucusudur." diye konuştu.

- "MÜZELER ÇOK ÖNEMLİ ÖĞRENME MERKEZLERİDİR"

Şentop, müzelerin çok önemli öğrenme merkezleri ve her yaştaki insanlar için düzenli ya da düzensiz eğitim kaynağı, yaşam kalitesini artıran mekanlar olduğunu vurguladı.

Müzelerin görerek öğrenmenin en önemli alanlarından olduğunun altını çizen Şentop, şöyle devam etti:

"Bu dört müzeyi gözlemleyen, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilerimiz, kitaplarında ve derslerinde öğretilenleri canlıymış gibi müşahede edecek, tarihi dönemleri karşılaştıracak ve yekpare bir tarihi zihinlerinde canlandıracaklardır.

Görsel öğrenmenin unutmayı engellediği gerçeğinden hareket edersek okulda öğrenilen bilgilerin müzede pratik şekilde pekişmesi sağlanacaktır. Eğitim ortamı olarak yapısında imkanlar barındıran Edirne müzelerinin özellikle her okul seviyesinde öğretmenlerimizin eğitim işbirliği aracı olacağına inanıyorum. Yine bugün açılışını gerçekleştireceğimiz 'Doğa Tarihi Müzesi' de Edirneli eğitimcilerimizin adeta eğitimhanesi olacaktır."

Müzelerin, kültür, sanat, tarih, bilim ve diğer alanların eğitimi için bir uygulama okulu gibi etkin bir biçimde kullanılması gerektiğine işaret eden Şentop, şunları aktardı:



"Toplumların hafızalarını mekanlara aktaran müzeler, geleceğimizin emanetçisi evlatlarımıza bırakacağımız en önemli kültür miraslarıdır. Dört ayrı temayla Asya steplerinde başlayan ve Cumhuriyet'imizin ikinci asrına giren Türk tarihini resmigeçit şeklinde halkımız için hazırlayan, emeği geçen herkese tekrar aziz milletim adına şükranlarımı sunuyorum."

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Edirne'nin açık havası müzesi bir şehir olduğunu vurguladı. 1368 tescilli kültür varlığı bulunan Edirne'nin çok önemli bir kent olduğunu belirten Vali Kırbıyık, kentin ecdadın zenginliğini en iyi şekilde sergilediğini ifade etti.

TBMM Kadın - Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'nin tarihteki öneminden bahsederek müzeler şehri Edirne'nin kentin geçmişini geleceğe taşıyacağının altını çizdi.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne'nin kültür başkenti olma hedefine hızla ilerlediğini belirtti.

Ardından Şentop ve beraberindekiler açılışı gerçekleştirerek müzeyi gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehter Bölümü konser verdi.

Şentop, daha sonra Trakya Üniversitesince Karaağaç Yerleşkesinde oluşturulan "Doğa Tarihi Müzesi"ni açtı ve ziyaret etti.

Açılışlara Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.