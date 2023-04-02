İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Nisan 2023 Pazar / 12 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1906
  • EURO
    20,8128
  • ALTIN
    1214.64
  • BIST100
    4812.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • TBMM Başkanı Şentop: Organize edilmiş olması büyük başarı
Politika

TBMM Başkanı Şentop: Organize edilmiş olması büyük başarı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Bölgede Kahramanmaraş başta olmak üzere illerimizde büyük yıkım var ama bunun en azından iki ay içinde vatandaşlarımızın günlük temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde organize edilmiş olması, esasen büyük başarı.' dedi.

AA2 Nisan 2023 Pazar 20:18 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Şentop: Organize edilmiş olması büyük başarı
ABONE OL

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü yerleşkesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya katılan Şentop, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şentop, ziyaret sonrası gazetecilere, Kahramanmaraş merkez ve diğer ilçelerle ilgili son durum hakkında bilgi aldıklarını söyledi.

Depremden 4-5 gün sonra da bölgeyi ziyaret ettiğini anlatan Şentop, "Şimdi gördüğümüz tablo çok büyük ölçüde hizmetlerin sunumunda, özellikle barınma ve diğer acil ihtiyaçların karşılanmasında, elektrik, suyun verilmesinde işler tamamen yoluna girmiş, organizasyon tamamlanmış gözüküyor." diye konuştu.

Depremin büyük bir yıkımıyla karşı karşıya olduklarını vurgulayan Şentop, şöyle konuştu:

"Bölgede Kahramanmaraş başta olmak üzere illerimizde büyük yıkım var ama bunun en azından iki ay içinde vatandaşlarımızın günlük temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde organize edilmiş olması, esasen büyük başarı. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ediyor, bir yıl içinde şehirlerimizi yeniden şenlendirecek, canlandıracak, vatandaşlarımızın kalıcı konutlarda yaşamasını sağlayacak şekilde adımlar da atılacak. Bu vesileyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Ramazanlarını tebrik ediyorum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.