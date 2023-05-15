İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mayıs 2023 Pazartesi / 25 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,6749
  • EURO
    21,3844
  • ALTIN
    1275.14
  • BIST100
    4501.21
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • TBMM Başkanı Şentop: Seçimler bayram günü heyecanıyla gerçekleşti
Politika

TBMM Başkanı Şentop: Seçimler bayram günü heyecanıyla gerçekleşti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin, milletin yüksek demokratik olgunluğuyla bir bayram günü heyecanıyla gerçekleştiğini belirtti.

AA15 Mayıs 2023 Pazartesi 20:50 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Şentop: Seçimler bayram günü heyecanıyla gerçekleşti
ABONE OL

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçimlerin, demokrasinin bayram günü olduğunu vurguladı.

"14 Mayıs seçimleri de milletimizin yüksek demokratik olgunluğuyla bir bayram günü heyecanıyla gerçekleşti" ifadesini kullanan Şentop, Türkiye'nin geleceği için oylarını kullanan her bir vatandaşa teşekkür etti.

Seçimin sonucunun, milletin iradesinin zaferi olduğuna dikkati çeken Şentop, şunları kaydetti:

"Mağlubiyet, hayal kırıklığı ve kin duygularıyla kendi içlerinde boğuşan, demokrasi şölenimize leke sürmek isteyen bir zihniyetin, millet iradesine saldırıya geçtiğini teessürle görüyoruz. Hassaten deprem bölgesindeki gönlü yaralı kardeşlerimizin tercihlerini yargılamaya kalkışan alçakça ifadeleri esefle kınıyoruz.

Milletimizi asla anlamayan ve tanımayan bu zihniyeti, biz çok iyi tanıyoruz. Aziz milletimiz, müsterih olunuz. Her birinizin hakkı, sözü, tercihi devletimizin güvencesindedir. Esasen bu zihniyete, cevabını dün verdiniz. Biliyoruz ki 28 Mayıs'ta bir bayram günü coşkusuyla bu cevabı daha güçlü vereceksiniz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletimizindir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.