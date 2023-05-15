TBMM Başkanı Şentop: Seçimler bayram günü heyecanıyla gerçekleşti

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçimlerin, demokrasinin bayram günü olduğunu vurguladı.

"14 Mayıs seçimleri de milletimizin yüksek demokratik olgunluğuyla bir bayram günü heyecanıyla gerçekleşti" ifadesini kullanan Şentop, Türkiye'nin geleceği için oylarını kullanan her bir vatandaşa teşekkür etti.

Seçimin sonucunun, milletin iradesinin zaferi olduğuna dikkati çeken Şentop, şunları kaydetti:

"Mağlubiyet, hayal kırıklığı ve kin duygularıyla kendi içlerinde boğuşan, demokrasi şölenimize leke sürmek isteyen bir zihniyetin, millet iradesine saldırıya geçtiğini teessürle görüyoruz. Hassaten deprem bölgesindeki gönlü yaralı kardeşlerimizin tercihlerini yargılamaya kalkışan alçakça ifadeleri esefle kınıyoruz.

Milletimizi asla anlamayan ve tanımayan bu zihniyeti, biz çok iyi tanıyoruz. Aziz milletimiz, müsterih olunuz. Her birinizin hakkı, sözü, tercihi devletimizin güvencesindedir. Esasen bu zihniyete, cevabını dün verdiniz. Biliyoruz ki 28 Mayıs'ta bir bayram günü coşkusuyla bu cevabı daha güçlü vereceksiniz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletimizindir."