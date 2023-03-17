TBMM Başkanı Şentop, Tanzila Narbayeva ile görüştü

TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şentop görüşmede, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından dost ve kardeş ülke Özbekistan'ın bu süreçte Türkiye'nin yanında olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özbekistan'dan gelen sağlık ve arama kurtarma ekiplerinin gece gündüz demeden fedakarca çalıştıklarını belirten Şentop, "Kilis'te Özbek kardeşlerimizin canla başla çalıştıklarını, depremzedelerin yaralarını sarmak için çabaladıklarını bizzat müşahede ettim." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, depremin başından bu yana destek ve dayanışma gösteren Narbayeva ve kardeş Özbek halkına teşekkür etti.

Açıklamada, ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra küresel gelişmelerin, Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere, çeşitli bölgesel ve uluslararası kuruluşlar kapsamındaki çok taraflı işbirliği alanlarının da ele alındığı bildirildi.