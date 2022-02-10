10 Şubat 2022 Perşembe 11:13 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 11:52

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gazetecilerin sorularını cevapladı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'UN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına yönelik tartışmalar)

Bu hukukçuların yapacağı bir tartışma

Bu sürecin bütün detaylarını biliyorum. Komisyonda aksi yönde bir ifade yok. Arkadaşlarımız yeni bir şeyler bulduğunu zannediyor ama 5 sene önce bu konu net bir şekilde ortaya konulmuş

5 yıl önce her şey konuşulmuş, tartışmaya kapalı

2 dönem seçilme hakkı komisyon raporlarında var

İki defa seçilme hakkı yeni sistemde getirildi

(Ayşenur Arslan'ın skandal TMT sözleri) Çok yanlış, haddini aşan bir değerlendirme

TMT bir nevi Kuveyi Milliye'dir

Bu teşkilat olmasaydı bir tane yaşayan Türk görmek mümkün olmazdı