TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gazetecilerin sorularını cevapladı.
(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına yönelik tartışmalar)
Bu hukukçuların yapacağı bir tartışma
Bu sürecin bütün detaylarını biliyorum. Komisyonda aksi yönde bir ifade yok. Arkadaşlarımız yeni bir şeyler bulduğunu zannediyor ama 5 sene önce bu konu net bir şekilde ortaya konulmuş
5 yıl önce her şey konuşulmuş, tartışmaya kapalı
2 dönem seçilme hakkı komisyon raporlarında var
İki defa seçilme hakkı yeni sistemde getirildi
(Ayşenur Arslan'ın skandal TMT sözleri) Çok yanlış, haddini aşan bir değerlendirme
TMT bir nevi Kuveyi Milliye'dir
Bu teşkilat olmasaydı bir tane yaşayan Türk görmek mümkün olmazdı