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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye olarak hamle yaptığımız bir dönemin önü açılıyor

İlim Yayma Vakfı 51. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Milletin değerleriyle devletin değerlerinin bütünleşmesi suretiyle bizim Türkiye olarak hamle yaptığımız bir dönemin önü açılıyor” dedi.

IHA19 Mart 2022 Cumartesi 13:53 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 14:15
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İlim Yayma Vakfı 51. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Burada konuşan Şentop, Türkiye'nin kazandığı büyük zaferlere ve gerçekleştirdiği büyük hamlelere yer verdiği konuşmasında, bir gün önce 18 Mart Deniz Zaferi'nin yıl dönümü törenlerine katılım sağladıklarını anlattı. Çanakkale'de kazanılan zaferin önemine işaret eden Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Çanakkale 1915 köprüsünün de önemli eserlerden biri olduğuna dikkat çekti.

"NE ZAMAN Kİ MİLLET VE DEVLET DEĞERLER BAZINDA BİRLEŞMİŞ İSE O ZAMAN HAMLE YAPABİLECEK GÜCÜ BULABİLMİŞİZ"

Türkiye'de milletin değerleriyle devletin değerlerinin bütünleştiği dönemlerde önemli hamlelerin yapılabildiğini belirten Şentop, "Milletin değerleriyle devletin değerlerinin bütünleşmesi suretiyle bizim Türkiye olarak hamle yaptığımız bir dönemin önü açılıyor. Türk tarihinde ne zaman milletin değerleriyle devletin değerleri bütünleşmiş o zaman bizim hamle dönemlerimiz açılmış. Malazgirt'ten bugüne kadar, İstiklal Harbimiz, Milli Mücadele böyledir. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı böyledir. Ne zaman ki millet ve devlet değerler bazında birleşmiş ise o zaman hamle yapabilecek gücü, kudreti bulabilmişiz" diye konuştu.

  • İlim Yayma Vakfı
  • Olağan Genel Kurulu
  • TBMM Başkanı Mustafa Şentop

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