TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'de kim seçilmiş, The Economist'i ne ilgilendirir?

Şentop, Bayrampaşa Belediyesinin ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen Rumeli Balkan Gönül Kardeşliği Buluşma Programı'nda yaptığı konuşmada, 2002'den itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yeni bir yola çıktığını söyledi.

Türkiye'de iç siyasette istikrarı sağlayacak ve güçlendirecek adımlar atıldığını, daha sonrasında milletin değerleriyle devletin değerlerinin bir araya getirildiğini ifade eden Şentop, Türkiye'yi milletin devleti haline getirdiklerini kaydetti.

Uluslararası krizlerde veya anlaşmalarda Türkiye'nin son yıllarda söz sahibi bir ülke konumuna geldiğine dikkati çeken Şentop, şöyle devam etti:

"Eskiden bu sorgulanmazmış, Türkiye'nin sorgulayacak gücü yokmuş bunu. Onun için isimler vermeyeyim. Büyük bir devletin devlet başkanının söylediği bir söz bu: 'Biz Tayyip Erdoğan'dan önce oturup büyük devletler, birkaç devlet bir araya gelip bir karar alırdık. Türkiye'yi alakadar eden kararları bile Türkiye'ye sormazdık. Biz alırdık o kararları, nasıl olsa Türkiye bunlara uyacaktır diye düşünürdük ve nitekim öyle olurdu. Şimdi ise biz Türkiye'yi doğrudan alakadar etmeyen kararları alırken bile Türkiye'ye, Tayyip Erdoğan'a sormaya kendimizi mecbur hissediyoruz.' diyor. İşte bu noktaya gelişinin sebebi dediğim gibi millete güvenmek, milletin değerleriyle devletin değerlerini, milletle devleti bütünleştirmek ve böylece bir hamle dönemini açıp ekonomide, siyasette, sosyal hayatta, teknolojide, savunma sanayinde akla gelen bütün alanlarda Türkiye'yi güçlendirecek adımları kararlılıkla ve ince bir işçilikle atmaktır."

Türkiye'nin geliştirdiği savunma sanayisinin terörle mücadelede kullanılmasını vurgulayan Şentop, "İşte bir terörist, terör örgütünün sözde öncülerinden, liderlerinden birisini kendilerini himaye eden ülkenin asker, sivil yetkililerinin kucağında, aynı arabada vuruyoruz, etkisiz hale getirebiliyoruz. Bu tabii tam bağımsız politikalar yürütme konusunda Türkiye'ye çok önemli bir imkan sağlıyor." diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, ekonomide, uluslararası ilişkilerde, hukukta, siyasette Türkiye'nin bir merkez haline geldiğini, bu merkezi kontrol etmek istediklerini söyledi.

"Biz ise 'Bu merkez kontrol edilmez, bu merkezin nasıl hareket edeceğine milletimiz karar verir, milletin seçtikleri karar verir' diyoruz." ifadelerini kullanan Şentop, 14 Mayıs seçimlerinin önemli olduğunu belirtti.

Şentop, "Türkiye'ye bir kaos vadediyorlar. Bir proje de yok. Neydi, daha önce hatırlayacaksınız, güçlendirilmiş parlamenter sistemdi. Şimdi ondan vazgeçtiler, nereye geldiler? Başkanlık sistemine karşıydılar. Şimdi başkanlık konseyi sistemini öneriyorlar. Bir başkan, onunla beraber 7 tane başkan yardımcısı, hepsi eşit oy hakkına sahip. İşte 'Teröristler bir yerde tespit edilmiş, vuralım mı?' 'Ha, yok toplanacağız 8 kişi, hep beraber, eşit oy var, bir karar alacağız.' Siz karar alana kadar onlar orayı terk edip gidecekler, yapacaklarını yapacaklar." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'DE KİM SEÇİLMİŞ, THE ECONOMİST'İ NE İLGİLENDİRİR?"



Bu seçimlerin temel meselesinin Türkiye'nin kuşatılmasıyla ilgili olduğunu ifade eden Şentop, şunları belirtti:

"Suriye'nin kuzeyinde bir terör devletini kurmak istiyorlar. O senaryoda geciktiler, biz geciktirdik. Şimdi bekledikleri şu: Bir kere Türkiye, Suriye'deki operasyonlarını durdursun ve oradan çekilsin, sınır ötesi harekatlar durdurulsun. Bir daha da sınır ötesi operasyon ihtiyaç da olsa gerekli de olsa yapılmasın. Nitekim bunun sinyalini aldık. Askerlerimiz sınır ötesinde, görev süreleri dolmuş. Meclis'te zaten biz oylama yapıyoruz. O terör örgütüyle bağlantılı olan siyasetçiler oy vermiyorlar buna ama şu anki cumhurbaşkanı adayının partisi de destek vermedi. Yani yeni bir tezkere değil, buraya dikkat çekelim. Bizim zaten askerlerimiz orada, o gün bu destekle ilgili karar çıkmamış olsaydı askerlerimiz uluslararası hukuka göre haksız bir şekilde o bölgede kalmış olacaklardı. Buna rağmen destek verilmedi. Şimdi benim kanaatim budur. İstenen, beklenen bu Türkiye, o bölgeyi boşaltsın."

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye'yi kuşatacak bir terör devleti oluşturmak istendiğini kaydetti.

Batı medyasında Türkiye'deki seçimlerle ilgili olarak hazırlanan kapakların bulunduğunu ifade eden Şentop, "Bu seçimlerin en temel konusu bu. Yoksa Türkiye'de kim seçilmiş, The Economist'i ne ilgilendirir, Fransızları ne ilgilendirir, Almanları ne ilgilendirir? Amerika'daki kuruluşları aslında ne ilgilendirir? Bunun için ilgilendiriyor. Kendi planları var, Türkiye bu planı bozdu, Tayyip Erdoğan bozdu. Gitsin, bu plana ses çıkarmayacak, bu planın işleyişine zarar vermeyecek kişiler gelsin Türkiye'ye. Türkiye kendi işine baksın. Biz etraftaki işleri hallederiz diyenler." şeklinde konuştu.

Programa Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve eski Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat ile Balkan ülkelerinden gelen bazı siyasetçiler, sivil toplum temsilcileri, akademisyenler ile vatandaşlar da katıldı.