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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'de şaibeli seçim yok

Seçim güvenliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, 'YSK verileri partilerle paylaşılıyor. Seçim yapılır ve sayılır tutanaklar oradaki siyasi partilere verilir. Takip edebilmek mümkün. Yanlış olur mu, yanlış olabilir. Ama sürecin kendisi yanlışlıkları düzeltebilecek alan savunuyor. Türkiye'de şaibeli seçim yok' dedi.

10 Mayıs 2023 Çarşamba 11:36 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'de şaibeli seçim yok
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Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Mustafa Şentop, CNN TÜRK canlı yayınında konuştu.

Şentop'un açıklamalarından satır başları şöyle;

Önemli görevlerde bulundum. Böyle önemli bir seçimde kendi düşündüklerimi milletimle paylaşmanın bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum.

Kendileri onların desteğini talep etmiyor mu? Siz talep edeceksiniz, onlar destek açıklayacaklar. Sonra bu açıklamalar kime yarıyor diyor? Bu fıkra olur. Seçim işleri Başkanlığı da yaptım. Her seçimle ilgili bu seçim çok önemli denir. Bu seçim çok önemlidir bundan sonra yapılacak her seçim de bir öncekinden daha önemlidir.

Meşhur dergilerin Tayyip Erdoğan karşıtı yaptığı kapaklar... Şimdi bunun sebebi nedir? Ben PKK- Kandil'i bununla bağlantılı görüyorum.

Türkiye'nin bulunduğu nokta, Çin'in ve Asya'nın da Avrupa'yla bağlantı yolu Türkiye. Ukrayna-Rusya savaşı, Suriye'nin kuzeyinde yıllardır uğraşılan bir senaryo var, bir terör devleti uygulama olanı. Türkiye'nin sınır ötesi operasyon yapmaması isteniyor.

Bir önceki tezkere de bu vardı. Yeni mi okudunuz diye sorarlar. Biden seçimlerden önce yaptığı açıklama vardı Tayyip Erdoğan'a karşı muhalefetin desteklenmesi lazım diye.

"BATI, BAYKAL AYRILMADAN 2 YIL ÖNCE RAPOR HAZIRLADI"

Baykal'ın ayrılmasından 2 yıl önce hazırlanan raporda Sayın Baykal'ın ayrılması lazım diyor. İpekyolu çalışmaları çerçevesinde hazırlanmış bir rapor. Türkiye'yi daha önceden olduğu gibi kendi yazıkları senaryolarda bir oyuncu olarak kullanmak istiyorlar, bu açık.Türkiye'nin etrafını kuşatmaya çalışıyorlar.

SEÇİM GÜVENLİĞİ TARTIŞMALARI

(İçişleri Bakanlığı'nın sandık sonuçlarını excel tablosu olarak GAMER'e gönderilmesine karar vermesi) Bunu bilmiyorum, bakanlığın açıklama yapması lazım. YSK'daki veriler esas alınır. YSK verileri partilerle paylaşılıyor. Seçim yapılır ve sayılır tutanaklar oradaki siyasi partilere verilir. Takip edebilmek mümkün. Yanlış olur mu, yanlış olabilir. Ama sürecin kendisi yanlışlıkları düzeltebilecek alan savunuyor. Türkiye'de şaibeli seçim yok.

İBB seçimlerinde de iddialar var, kararlar yine hakimlerin bulunduğu seçim kurulları tarafından karar veriliyor.

Bunu anket çalışmalarında da görebiliyoruz, şöyle bir ortam yaratmaya çalışılıyor. Erdoğan karşısında bir ittifak olarak kazanıyoruz ama bizim kazanmamızı engelleyecek ortam hazırlanıyor algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu seçim gecesi sokağa çıkmayın diye yaptığı açıklama var. Şaibe ortamı oluşturmaya çalışan çevreler var.

"ÖNERDİKLERİ BAŞKANLIK KONSEYİ SİSTEMİ"

Sistemin bazı sınırları var. Bazı arkadaşları cumhurbaşkanı yardımcılığı diye takdim ediyorlar. Önce seçim yapılacak ki sonra cumhurbaşkanı yardımcısı olur. ABD'de başkan ve başkan yardımcısı birlikte seçime giriyor.

Yeni sistemin tek amacı vesayetin bitirilmesi. Doğan görünümlü şahin üretmeye çalışıyorlar. Literatürde olmasa da güçlendirilmiş parlamenter sistemi diyorlar. Önerdikleri başkanlık konseyi sistemi. Yönetimi problemli ülkelerde olan sistem.

Akşener, 15 Mayıs'ta 'Başbakan' olacağım dedi. Dava açarak ikinci isim olarak Başbakan olabilir. Sistemde başbakan yok.


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