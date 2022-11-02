TBMM Başkanı Şentop, Zorlu Töre ile görüştü

Şentop'un, makamındaki görüşmede parlamentolar arası ilişkiler, son bölgesel ve siyasi gelişmeler ele alındı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, RAŞİT KÜÇÜK'Ü ZİYARET ETMİŞTİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Prof. Dr. Raşit Küçük'ü tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski Marmara İlahiyat Fakültesi Dekanı ve İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) eski Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük'ü tedavi gördüğü İstanbul Medipol Hastanesinde ziyaret ettiğini aktardı.

Şentop, "Prof. Dr. Raşit Küçük Hoca'mızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Cenabıhak'tan kendisine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.