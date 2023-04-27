TBMM Başkanı Şentop'tan ''27 Nisan e-muhtıra'' paylaşımı

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tarihinde birçok kez darbelere ve darbe teşebbüslerine maruz kalan demokrasimizin utanç günlerinden: 27 Nisan 2007... Milletimizin iradesini hedef alan, 'e-muhtıra' olarak anılacak bu karanlık teşebbüs, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilkeli duruşu ile o gün hak ettiği cevabı aldı. Demokrasimizi ve bağımsızlığımızı hedef alan tüm teşebbüsler daima milletle kenetlenmiş sarsılmaz iradeyi karşısında bulacaktır. Bu karanlık sayfalar bir daha açılmamak üzere kapanmıştır."