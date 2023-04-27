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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan ''27 Nisan e-muhtıra'' paylaşımı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27 Nisan e-muhtırasına ilişkin, 'Demokrasimizi ve bağımsızlığımızı hedef alan tüm teşebbüsler daima milletle kenetlenmiş sarsılmaz iradeyi karşısında bulacaktır. Bu karanlık sayfalar bir daha açılmamak üzere kapanmıştır.' değerlendirmesinde bulundu.

AA27 Nisan 2023 Perşembe 21:06 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Şentop'tan ''27 Nisan e-muhtıra'' paylaşımı
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Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tarihinde birçok kez darbelere ve darbe teşebbüslerine maruz kalan demokrasimizin utanç günlerinden: 27 Nisan 2007... Milletimizin iradesini hedef alan, 'e-muhtıra' olarak anılacak bu karanlık teşebbüs, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilkeli duruşu ile o gün hak ettiği cevabı aldı. Demokrasimizi ve bağımsızlığımızı hedef alan tüm teşebbüsler daima milletle kenetlenmiş sarsılmaz iradeyi karşısında bulacaktır. Bu karanlık sayfalar bir daha açılmamak üzere kapanmıştır."

  • TBMM Başkanı Mustafa Şentop
  • e muhtıra
  • TBMM Başkanı Şentop

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