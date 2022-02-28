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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan 28 Şubat paylaşımı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 'Ülkesinin geleceğini demokraside gören, iradesine sahip çıkan ve hiçbir müdahaleye izin vermeyen, onurlu, vatansever milletimiz, dün olduğu gibi bugün de anayasal düzenimizin en büyük teminatıdır.' değerlendirmesinde bulundu.

AA28 Şubat 2022 Pazartesi 15:21 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 15:22
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Şentop, 28 Şubat darbesinin yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, darbenin bir ihanet ve insanlık suçu olduğunu belirtti. Şentop, paylaşımında şunları kaydetti:

"Millet iradesini tahrip etmeyi hedef alan her girişim, milletin iradesi karşısında bertaraf olmaya mahkumdur. Bin yıl sürecek denilen 28 Şubat, milletin iradesiyle tarihe gömülmüştür. 28 Şubat gibi demokrasi dışı her adım, 15 Temmuz'da olduğu gibi karşısında aziz milletimizi bulacaktır. Ülkesinin geleceğini demokraside gören, iradesine sahip çıkan ve hiçbir müdahaleye izin vermeyen, onurlu, vatansever milletimiz, dün olduğu gibi bugün de anayasal düzenimizin en büyük teminatıdır.

28 Şubat darbesinin faillerini, iştirakçilerini lanetliyorum; mağdurlarını, karşısında onurla duranları hürmetle selamlıyorum."

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