TBMM Başkanı Şentop'tan 29 Ekim mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında "İstiklal ve istikbal mücadelemizi zaferle taçlandırarak milli varlığımızı tarihin güçlü bir öznesi olarak devam ettirme kararlılığımızı bütün dünyaya kabul ettirerek ilan ettiğimiz Cumhuriyetin 99'uncu yılına erişmenin gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullanan Şentop, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan bütün vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Topyekun millet olarak, emperyalist istilacı ve işgalcilere karşı kazanılan destansı zafer sonrasında milli egemenlik esaslarıyla devletin yeniden yapılandırdığı süreçte ilan edilen Cumhuriyet'in, ay yıldızlı bayrağın altında hür ve bağımsız yaşama iradesinin somutlaşmış ifadesi olduğunu anlatan Şentop, Cumhuriyet'in çokluk içinde birlik anlayışıyla geliştiğini; demokrasi ile taçlandığını vurguladı.

Devletin ve milletin bu süreçte karşılaştığı zorlukları ve sıkıntıları, birlik ve barışı muhafaza ederek aştığını bildiren Şentop, şunları kaydetti:

"İçerden ve dışardan hiçbir oluşum ve girişimin milli birliğimizi, vatanımızın bütünlüğünü ve anayasal düzeni bozmasına fırsat verilmemiştir. Bu kararlılığımız, aslında, Cumhuriyet'in kuruluş sürecindeki mücadelemizin devamıdır. Eğitimden sağlığa, kültürden sanata, tarımdan ticarete kadar her alanda büyük bir gelişme göstermemizin yarınlardaki en güçlü güvencesi aziz milletimizdir. Kadın-erkek, çocuk-büyük, genç-yaşlı fark etmeksizin 85 milyon vatandaşımızın yanı sıra dünyanın başka coğrafyalarında yaşayıp kalbi bizimle atan bütün kardeşlerimizin varlığı ve dayanışmasıyla yarınlarımızın daha huzurlu, güvenli, güçlü ve müreffeh olacağına inancım tamdır. Cumhuriyet, demokrasi ile beraber milli egemenliğimizin somutlaşmış nizamıdır. 'Güçlü ve tam bağımsız Türkiye' idealimiz ve 'barış ve huzurun teminatı güçlü Türkiye' anlayışımız her geçen gün çok daha büyük güç ve kararlılık kazanmaktadır.

Cumhuriyetin ilan edilişinin 99'uncu yıl dönümünü kutladığımız bugün, millet olarak bizim iftihar günümüzdür. Bu vesileyle kurtarıcı ve kurucu Meclisimizin ilk Başkanı ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele'nin kahramanlarından müteşekkil Birinci Dönem ile Cumhuriyet'imizi ilan eden Türkiye Büyük Millet Meclisinin ikinci dönem milletvekilleri başta olmak üzere milletimize ve devletimize hizmet etmiş bütün siyaset ve devlet adamlarımızı, aziz vatanımızı bizlere emanet eden kahraman şehitlerimizi ve vefat etmiş gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."