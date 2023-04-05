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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan Akşener'e tepki: Gazi Meclis, mermilerin, silahın değil; sözün, fikrin yeridir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında yere mermi fırlatmasıyla ilgili, 'Gazi Meclis mermilerin, silahın değil, sözün, fikrin yeridir.' değerlendirmesinde bulundu.

AA5 Nisan 2023 Çarşamba 16:18 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Şentop'tan Akşener'e tepki: Gazi Meclis, mermilerin, silahın değil; sözün, fikrin yeridir
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Şentop, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün bir grup toplantısında, bir genel başkanın, kürsüden elindeki mermileri yere atarak yaptığı şov ile vermek istediği mesaj millet iradesine yapılmış büyük bir saygısızlıktır." ifadesini kullandı.

Şov amacıyla dahi olsa yapılan hareketi esefle kınadığını belirten Şentop, "Hangi amaçla, hangi bağlamda, neye dikkat çekmek için olursa olsun milli iradenin kalbi, milletin sinesi olan Gazi Meclis, mermilerin, silahın değil, sözün, fikrin yeridir. Gazi Meclis'in mekanları darbe dönemleri dışında mermilerin, silahların mekanı olmamıştır; asla olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Şentop, toplumsal her türlü sorunun çözüm yolu olan siyasette ve siyasetin kalbi olan Mecliste şiddet vasıtası olan bir nesnenin propaganda için umuma teşhir edilmesinin; TBMM'nin ekranlarda ve satırlarda "mermi" kavramı ile yan yana getirilmesinin her şeyden önce siyasete ve Meclise büyük zarar vereceğini kaydetti.

Bu noktada en büyük hassasiyeti milletvekilleri ve siyasi parti genel başkanlarının göstermesi gerektiğini vurgulayan Şentop, özellikle seçimlere yaklaşılan süreçte, herkesi Meclisin saygınlığına yakışır şekilde hareket etmeye davet etti.

  • TBMM Başkanı Şentop
  • Akşener
  • kurşun

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