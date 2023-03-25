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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan Danimarka'daki çirkin saldırıya kınama

TBMM Başkanı Şentop, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı kınadı.

AA25 Mart 2023 Cumartesi 18:17 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Şentop'tan Danimarka'daki çirkin saldırıya kınama
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Danimarka'da dün Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına karşı yapılan saldırıyı kınadı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Danimarka'daki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına karşı yapılan aşağılık saldırıyı ve bu kabul edilemez eylemlere izin verilmesini en sert şekilde kınadığını belirtti.

Meclis Başkanı Şentop, "İslam'ın en temel değerlerine ve Müslümanlara saldırarak açıkça savaş açanlara karşı yasal süreçlerin başlatılması için başta Danimarka makamları olmak üzere uluslararası yargı kurumlarını göreve çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

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