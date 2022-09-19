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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan diyalog çağrısı! Mamıtov ve Zokirzoda ile ayrı ayrı görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan ile Tacikistan Meclis Başkanlarıyla görüşerek, iki ülke arasındaki (sınır çatışması) gerginliğin diyalog yoluyla çözülmesi temennisinde bulundu. TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan Meclis Başkanı Talant Turdumamatoviç Mamıtov ve Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

AA19 Eylül 2022 Pazartesi 19:23 - Güncelleme:
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TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şentop, Kırgızistan Meclis Başkanı Talant Turdumamatoviç Mamıtov ve Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Görüşmelerinde, çatışmalarda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için geçmiş olsun dileklerini ileten Şentop, iki ülke arasındaki gerginliğin diyalog yoluyla çözülmesi temennisini dile getirdi.

"GERGİNLİĞİN BİR AN ÖNCE DİYALOG YOLUYLA SONA ERDİRİLMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ"

Dünyanın çok farklı bir dönemden geçtiğini belirten Şentop, "Çatışmalar, gerginlikler, buna bağlı olarak ekonomiyle ilgili ortaya çıkan farklı sınamalarla karşı karşıya kaldığımız, sorunlarımızı çözmek için sükunet ve aklıselime ihtiyaç duyulan böyle günlerde, kardeşler olarak aramızdaki istişarelerin önemli olduğuna inanıyorum. Dost ve kardeş, komşu iki ülke arasındaki bu gerginliğin bir an önce diyalog yoluyla sona erdirilmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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