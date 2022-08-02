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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan Engin Altay'ın sözlerine cevap

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın kendisine yönelik sözlerine cevap veren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Siyasette tehdit, hile olmaz; gizli saklı iş de olmaz. Her şey milletimizin gözü önünde ve hukuk kurallarına göre işler. Öyle de olmuştur.' dedi.

AA2 Ağustos 2022 Salı 07:40 - Güncelleme:
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Şentop, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, "kendisinin meselelere AK Parti gözlüğüyle baktığına" yönelik sözlerinin sorulması üzerine değerlendirmelerde bulundu.

TBMM Başkanı olarak yeter sayıda imza üzerine, İçtüzük gereği Meclisi toplantıya çağırma görevini yerine getirdiğini belirten Şentop, "Sayın Altay'ın serzenişlerine cevap vermek istemem. Bununla birlikte TBMM çatısı altındaki bir başka siyasi partiyi 'tehditlere açık' ilan etmek, siyaseten hoş bir üslup değil." diye konuştu.

Başka bir parti adına sözcülük yapmaya kalkışılmasının da şık olmadığını söyleyen Şentop, "Siyasette tehdit, hile olmaz; gizli saklı iş de olmaz. Her şey milletimizin gözü önünde ve hukuk kurallarına göre işler. Öyle de olmuştur." ifadesini kullandı.

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