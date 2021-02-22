TBMM Başkanı Şentop'tan 'fezleke' açıklaması

AA 22 Şubat 2021 Pazartesi 14:25 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 14:25

Şentop, Altındağ Belediyesi ve Uluslararası Türk Akademisi iş birliğiyle yapılan Türk Dünyası Tonyukuk Parkı'nın açılışının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bazı HDP'li vekillerle ilgili kesinleşen yargı kararları ve soruşturmalara ilişkin takip edilecek yol haritası sorulan Şentop, fezlekelerle ilgili basında bazı haberlerin çıktığını anımsattı.

Fezlekelerin savcılık tarafından hazırlandıktan sonra Adalet Bakanlığına gönderildiğini, oradan Cumhurbaşkanlığına ve ardından TBMM'ye geldiğini ifade eden Şentop, "Henüz Meclis'e ulaşmış fezleke yok. Meclis'te başka fezlekeler var. Başkanlığımıza gelince bu fezlekeleri karma komisyona havale ediyoruz. Adalet ve Anayasa Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyon bu değerlendirmeyi yapacaktır." ifadesini kullandı.

Dokunulmazlıklarla ilgili daha önce, topluca 2016'da bir kaldırma yoluna gidildiğini anımsatan Şentop, ancak belli bazı suçlarla ilgili dokunulmazlıkların kaldırıldığını, bunun yakın zamanda da yaşandığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Gara'ya gittiğini açıkladığı HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'e ilişkin soru üzerine Şentop, "Onunla ilgili de tabii henüz Meclisimize ulaşan herhangi bir şey yok. Ben bir soruşturma başlatıldığını basından öğrendim. Bu konuyla ilgili de Meclis'e geldiği zaman usulü dairesinde gerekenler yapılacaktır. Gergerlioğlu ile ilgili verilen, kesinleşen hüküm var. Bu da belli bir prosedürü takip ediyor. İlgili ilk derece mahkemesine, oradan Adalet Bakanlığına, daha sonra da Cumhurbaşkanı üzerinden Meclis'e gelecek." diye konuştu.

- HDP'Lİ GERGERLİOĞLU'NA İLİŞKİN HAPİS CEZASI KARARININ YARGITAY TARAFINDAN ONANMASI

Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu Enis Berberoğlu kararıyla ilgili birtakım kıyaslamaların yapıldığına dikkati çeken Şentop, aynı mahiyette bir durumun söz konusu olmadığını aktardı.

Enis Berberoğlu dosyasında, daha önce dokunulmazlığı kaldırılmış ve yargılanan bir milletvekilinin sonradan seçimde tekrar dokunulmazlık kazanması üzerine tartışmalar yaşandığına dikkati çeken Şentop, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili yürütülen soruşturma ve dava sürecinin ise Anayasa'da dokunulmazlığın istisnası olarak gösterilen iki husustan birine dayandığını belirtti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şunları kaydetti:



"Dokunulmazlık var ama dokunulmazlığın iki istisnası var. Birisi, ağır cezada suçüstü halinde dokunulmazlık olmaz. Bir milletvekili ağır cezalık suç işlerken suçüstü yakalandığı zaman dokunulmazlık işlemez. İkincisi ise Anayasa'nın 14. maddesinde belirlenen suçlarla ilgili bir yargılama, soruşturma, milletvekili seçilmeden başlamış olması söz konusuysa o zaman da dokunulmazlık söz konusu değildir. Yani bir milletvekilinin seçimde dokunulmazlık kazanması durumu, Enis Berberoğlu'nda vardı. Burada ise dokunulmazlığın kazanılması durumu yoktur. Böyle bir soruşturma varsa burada dokunulmazlık kazanılamaz diyor Anayasa hükmü. Dolayısıyla birbiriyle kıyaslanabilir hususlar durumlar değil. Bu bakımdan Meclis'e geldiği zaman hukukçu arkadaşlarımızla görüşerek, bu konuda bir karar vereceğiz."

- AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ ZENGİN'E YÖNELİK HAKARET

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e sosyal medya yoluyla yapılan hakarete ilişkin değerlendirmesi sorulan Şentop, konuyu üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının konuya ilişkin resen soruşturma başlattığını anımsattı.

Sosyal medyanın bu tür işlere, alanlara açık olduğunu, bu tür hakaretlere kendilerinin de maruz kaldığını anlatan Şentop, "Hukuki süreçler başladıktan sonra, bu kişilerin tamamına yakını, alkol aldığında farkında olmadan attığını, ya hesabının çalındığını ya fark edemediğini, elinin, parmağının dokunduğu gibi şeyler söylüyorlar. Sosyal medya bu tür, yakışıksız, ahlaksız, alçakça saldırıların bir alanıdır. Maalesef böyle olmamalıdır. Bunun olmaması için de hukuken, bu alçaklıkları yapanlara gerekli cezaların verilmesi gerekir. Bu bakımdan yargı sürecinin önemli olduğu kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

- "CEZAEVLERİNDEKİ FETÖ VE PKK MENSUPLARI, ZAMAN ZAMAN BİRTAKIM EYLEM ORGANİZASYONLARI İÇİNE GİRİYOR"

Şentop, cezaevlerinde gerek FETÖ mensuplarının gerekse PKK terör örgütü mensuplarının zaman zaman birtakım eylem organizasyonları içinde olduğunu gördüklerini ve bu konuda duyumlar aldıklarını dile getirdi.

Belli konularda kamuoyu oluşturmak, birtakım yalanları, devlete iftiraları ortaya koyup bunları çoğaltarak mektuplarla farklı şekillerde kamuoyunun gündemine taşımak için bazı çalışmalar yapıldığını gördüklerini vurgulayan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı milletvekillerinin bu terör örgütü tarafından hazırlandığı belli olan, içeriği iyi çalışılmış bazı mektupları Meclis gündemine soru önergesi veya başka şekilde taşıdıklarına ben de şahit oluyorum. Çünkü soru önergelerinin bizzat bu konularla ilgili olanlarını okuyorum. Geçenlerde gelen bir bilgiye göre, cezaevlerinde bazı terör örgütü mensuplarına eski ve yeni milletvekilleri tarafından büyük miktarda pullar gönderildiğini, bunların cezaevlerinden bazı mektup kampanyalarının organize edilmesi için tasarlanan bir faaliyetle ilgili olduğunu ifade etmek isterim. Bu bakımdan gerekli işleri, hukuk ve cezaevlerinin yönetimi konusunda Adalet Bakanlığımız yürütüyor. Ancak cezaevleriyle ilgili organizasyon konusunda önemli bir konuya, bir arı kovanına çomak sokulduğunu ifade etmek isterim. Bu rahatsızlığın büyüklüğünü de öyle açıklamak gerekir. Hiçbir zaman, hiçbir kimseye, bir başkasına hakaret etme imkanı, hakkı tanınmamalıdır. Bunlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır."

Türkiye-Irak ilişkileri ve Irak'ta yaşayan Türkmenlere ilişkin soru üzerine Şentop, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi'nin de yanında olduğunu aktardı.

Bağdat'a gittiğinde de Salihi ile görüştüğünü söyleyen Şentop, "Türkiye her zaman Bağdat yönetimi ile komşuluk ilişkilerine yakışan bir temas içinde ilişki kurmaktadır. Türkmen kardeşlerimizin yönetimde, mecliste ve hükümette yer almalarından memnuniyet duyuyoruz. Türkiye, komşularında da hukuk içinde halkların yaşamalarından memnuniyet duyar." ifadesini kullandı.

