İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2023 Pazar / 10 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4529
  • EURO
    21,4358
  • ALTIN
    1244.75
  • BIST100
    4617.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan gençlere yazar tavsiyesi

8. Üsküdar Kitap Fuarı'nda gençlerle buluşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kitap önerisi istenmesi üzerine Sezai Karakoç ile İsmet Özel'in kitaplarını tavsiye edebileceğini söyledi.

AA30 Nisan 2023 Pazar 00:39 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Şentop'tan gençlere yazar tavsiyesi
ABONE OL

Mustafa Şentop, ilk olarak 8. Üsküdar Kitap Fuarı'na geldi. Fuardaki stantları gezen Şentop, vatandaşlarla sohbet etti.

Sonrasında gençlerle buluşan Şentop, kendisinin yaşlarında olanların gençleri görünce hemen nasihat etmeye başladıklarını söyledi.

İnsanların, kendilerinden daha genç olanlara tecrübelerini, hayattan ders çıkardıklarını göstermek istediklerini dile getiren Şentop, şöyle devam etti:

"Ben de hoşlanmazdım onlardan vaktiyle. Kendim de mümkün olduğu kadar öyle yapmamaya çalışıyorum. Buna dair iki şey söylemek isterim. Birisi şu, oldukça erken yaşlarda diyebilirim, kitap okurdum, çok okurdum. İlkokuldan itibaren. O zaman şimdiki gibi her yaşa hitap eden kitaplar da yoktu. Belli bir düzeyde idi kitaplar. Çok nadir bulunurdu kitap. Mesela Tekirdağ'da gerçek manada bir kitapçı yoktu diyebilirim. Böyle 3-5 kitap falan satan bazı kırtasiyeciler vardı. Dediğim yıllar 1970'lerin sonu, 1980'lerin başları. Size göre milattan önceki tarihler gibi. Evde bir hayli kitap vardı fakat büyükler içindi o kitaplar. Ben o kitapları okudum, okuyarak, okumaya çalışarak büyüdüm."

Şentop, çok hatırat kitabı okuduğunu, okuyunca insanların birbirine çok benzer olaylar yaşasa da çıkardıkları derslerin farklı olduğunu gördüğünü belirtti.

İnsanın hayatı boyunca sadece kendi öğrendiklerinden çıkardığı derslerle yetinmesi durumunda çok az birikime sahip olacağına dikkati çeken Şentop, başkalarının yaşadığı, deneyimlediği olaylar dikkate alındığında daha zengin birikime ulaşmanın mümkün olduğunu kaydetti.

Şentop, bir gencin kitap önerisi istemesi üzerine Sezai Karakoç ile İsmet Özel'in kitaplarını önerebileceğini söyledi.

Meclis Başkanı olarak gençlerin Meclis'teki farkını hissedip hissetmediği sorulan Şentop, toplumda 18 yaşındakiler seçebiliyorsa onları da temsil edebilecek kişiler için bir alanın açık tutulması gerektiğini anlattı.

Hukuk fakültesi mezunu Şentop, soru üzerine eğitim gördüğü dönemdeki deneyimlerini aktardı.

Şentop, katılımcılarla fotoğraf da çektirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.