TBMM Başkanı Şentop'tan seçim çıkışı: Türk Milleti iktidar değiştirme oyunlarının figüranı olmaz

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen "Balkanlar ve Avrupa Ortak Geçmişten Ortak Geleceğe" Uluslararası Konferansı İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, Eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Prof. Dr. Gjorge Ivanov katıldı.

Programda konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Balkan Harbi'nden başlayarak yüzyıl boyunca çeşitli dönemlerde ve çeşitli sebeplerle bölgedeki Müslüman ve Türkler kendi ata yurtlarını terk ederek Anadolu'ya göç etmek zorunda bırakılmıştır. Yaşanan tüm bu acı gelişmeler, sadece Türkler ve Müslümanlar için değil bölgedeki tüm halklar için de ayrı bir kayıptır. Balkan Harbinin 110'uncu yılını aştığımız, Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan nüfus mübadelesinin ise 100'üncü yılına girdiğimiz bu günlerde bu kaybın önemini giderek çok daha iyi anlıyoruz" dedi.

"BALKANLAR'DA BARIŞIN, İSTİKRARIN VE REFAHIN TEMİNATI TÜRKİYE'DİR"



Türkiye'nin, Balkanlar'da barışın ve refahın teminatı olduğunu söyleyen Başkan Şentop, "Balkan coğrafyasına ve insanına karşı tarihi, insani ve ahlaki sorumluluklarımız ve görevlerimiz var. Bize yüklenen bir misyon var. Ancak, Türkiye'nin bölgeyle bağı, bazı Batı ülkelerinin aksine sadece pragmatik hesaplar, stratejik kaygılar ve menfaatperest gündemler üzerinde şekillenmemiştir. Biz, biraz önce de dediğim gibi geçmişten bu yana bölgeye dair perspektifimizi her daim insanî ve ahlaki bir zemine oturttuk. Türkiye, Balkanları kendisi gibi gördü. Balkanların huzuru Türkiye'nin huzurudur. Balkanlar güvendeyse Türkiye de huzurludur. Nitekim tüm bu çabalarımızın ve anlayışımızın bölge ülkeleri tarafından da takdirle karşılandığını görüyoruz. Hem ikili hem de çok-taraflı düzeyde bölge ülkeleri ile olan ilişkilerimizi giderek geliştiriyoruz. Şahsen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak yürüttüğüm parlamenter diplomasi faaliyetlerim çerçevesinde Balkan ülkelerinden çok sayıda cumhurbaşkanı, meclis başkanı, başbakan, bakan ve büyükelçi ile görüştüm. Hemen hemen tüm muhataplarımdan duyduğum husus mealen şuydu: Balkanlar'da barışın, istikrarın ve refahın teminatı Türkiye'dir" şeklinde konuştu.

"BALKANLAR'DAN TÜRKİYE'NİN İZİNİ SİLMEYE ÇALIŞAN GİRİŞİMLER GÖRÜYORUZ"



Balkanlar'dan Türkiye'nin izlerini silmeye çalışanların olduğunu söyleyen Başkan Şentop, "Öte yandan bölgede oynadığımız tüm bu barışçıl, istikrar sağlayıcı ve yapıcı role rağmen Türkiye'yi Balkanlar'dan koparmaya çalışan, Balkanlar'dan Türkiye'nin izini silmeye çalışan girişimler görüyoruz. Sykes ve Picot'un torunları Balkanlara yeni isimler, yeni sınırlar çizmeye kalkıyor. Güney Doğu Avrupa, Batı Balkanlar gibi kavramlarla kendilerine sahte çitlerle arka bahçe çevirmeye kalkan kurnazlar var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kürsülerinde oturup verdikleri kararlar Türkiye ile ilgiliyse takibinde şahin olan; Batı Trakya'daki soydaşlarımızla ilgiliyse pişman olmuşçasına deve kuşu taklidi yapıp kafasını kuma gömenler var. Avrupa Parlamentosunun kuytu köşelerinde sözde dezenformasyon ve demokratik süreçlere müdahalelere karşı mücadele raporları yazıp TRT World, Anadolu Ajansı ve YTB gibi güzide kurumlarımıza Balkanlar'daki halkları manipüle etme ithamıyla iftira atanlar var" dedi.

"BALKANLAR'IN GÜNEŞİ TÜRKİYE'DEN DOĞAR, AVRUPA'DAN BATAR"



Türkiye'nin Balkanlardaki varlığına vurgu yapan Şentop, "Türkiye'nin huzurunu kaçırmak ve böylelikle Balkanlara olan konsantrasyonunu bozmak isteyen güçler var. Onlara buradan sesleniyorum. Balkanlar'da herkes bilir ki; Balkanların güneşi Türkiye'den doğar, Avrupa'dan batar. Türkiye'nin olmadığı Balkanlara tarihte de günümüzde de kan ve gözyaşından başka bir şey reva görmediniz, karalıktan başka bir şey getirmediniz. Tarih Batı'ya günah çıkarmak için yeni bir fırsat verdi; Türkiye ile hesaplaşma derdinde olan kimi mihraklar uğruna bunu heba etmeyin. Türkiye sadece bölgesinde değil, tüm dünyada barış ve istikrardan yana adımlar atıyor. Kirli hesaplar, kanlı paylaşımlar, zulme çanak tutanlar karşılarında her yerde, her zaman ve en önce Türkiye'yi buluyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRK MİLLETİ, UZAKTAN KUMANDALI İKTİDAR DEĞİŞTİRME OYUNLARININ FİGÜRANI OLMAZ"



Türkiye'yi kimsenin yönlendiremeyeceğini söyleyen Şentop, "Bundan rahatsız olanlar bugünlerde seçimler dolayısıyla bakıyoruz ki el birliği etmişçesine yine devredeler. Türlü yayınlar ve yorumlarla Türkiye'yi yıpratmaya çalışıyorlar. İstiyorlar ki Türkiye sınırları içine hapsolsun, gönül coğrafyasını terk etsin, mavi vatandan vazgeçsin. Unutmasınlar ki, dışarıdan yapılan bu tür manipülasyonlar, dış müdahale kokan analizler ve Türk milletine bir şeylerin dikte etme girişimleri nafile çabalardır. Türk Milleti, uzaktan kumandalı iktidar değiştirme oyunlarının figüranı olmaz. Türkiye sadece bölgesinde değil, tüm dünyada barış ve istikrardan yana adımlar atıyor. Kirli hesaplar, kanlı paylaşımlar, zulme çanak tutanlar karşılarında her yerde, her zaman ve en önce Türkiye'yi buluyor. Bundan rahatsız olanlar bugünlerde seçimler dolayısıyla bakıyoruz ki el birliği etmişçesine yine devredeler. Türlü yayınlar ve yorumlarla Türkiye'yi yıpratmaya çalışıyorlar. İstiyorlar ki Türkiye sınırları içine hapsolsun, gönül coğrafyasını terk etsin, mavi vatandan vazgeçsin" diye konuştu.

Konuşmanın ardından TBMM Başkanı Şentop ve programa katılanlar toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.