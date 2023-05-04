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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan Sırbistan'da hayatını kaybedenler için taziye mesajı

TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan'daki okul saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

AA4 Mayıs 2023 Perşembe 00:53 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Şentop'tan Sırbistan'da hayatını kaybedenler için taziye mesajı
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ilköğretim okuluna düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Belgrad'da bir ilköğretim okuluna düzenlenen silahlı saldırıda yaşanan can kayıplarını üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Sırbistan Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı Vladimir Orlic'e taziyelerini ileten Şentop, "Dost Sırbistan halkının acısını yürekten paylaşıyorum. Yakınlarını, evlatlarını kaybeden ailelere başsağlığı dileklerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

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